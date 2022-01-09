التنمية المحلية: صوتك مسموع تلقت 10 آلاف و500 شكوى خلال شهر ديسمبر الماضى

كتب على عبد الرحمن

وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، العاملين فى مبادرة " صوتك مسموع " بالوزارة و المحافظات بسرعة الاستجابة لحل مشكلات المواطنين فى جميع المحافظات ، وتحسين الخدمات المقدمة لهم مشيرا إلى أن المبادرة هى المنصة الدائمة للوزارة لتلقى الشكاوى و فحصها و العمل على إزالة أسبابها بالتعاون مع جميع المحافظات و الجهات المعنية.

و أوضح شعراوى، في بيان اليوم، أن المبادرة تلقت منذ انطلاقها فى أكتوبر 2018 عدد 416 ألفا و 638 رسالة، تضمنت 78 ألفا و 457 شكوى تم حل 75,9 ألف منها بنسبة 96,7% ، وجارى حل باقى الشكاوى، مشددًا على ضرورة تعزيز الشفافية للمبادرة من خلال عمل تقارير شهرية عن الشكاوى الواردة وكيفية الاستجابة لها.

ولفت شعراوى، إلى أن المبادرة تلقت أكثر من 10,5 ألف رسالة خلال شهر ديسمبر 2021 من خلال قنوات التواصل المختلفة ومنها الخط الساخن ورسائل الوتس آب والبريد الالكترونى والصفحة الرسمية للمبادرة على الفيس بوك، مشيرًا إلى أن الرسائل اشتملت على 1810 شكوى ، تم الرد على 1378 شكوى منها بنسبة 77% ، وجارى حل 423 شكوى ، موضحا أن اكثر الشكاوى الواردة للمبادرة هى الشكاوى الخاصة بالقمامة حيث بلغ عددها 1009 شكاوى ، ثم الإشغالات بعدد 631 شكوى ، ثم مخالفات البناء و بلغ عددها 87 شكوى ، وبلغ عدد شكاوى التعديات على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة 54 شكوى ، كما وصل للمبادرة 5 شكاوى عن الفساد إضافة ألى 24 شكوى خاصة بمبادرة حياة كريمة .

وأوضح شعراوى أن تعدد وتنوع قنوات التواصل للمبادرة لاستقبال شكاوى المواطنين واستفساراتهم يلبى فرص الاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن كافة الخدمات المقدمة إليهم ، حيث تلقت المبادرة خلال شهر ديسمبر الماضى عدد 8136 رسالة عن طريق الوتس اب تضمنت 1505 شكوى تم حل 1185 شكوى منها بنسبة 79% وجارى حل 320 شكوى ، وتلقت الصفحة الرسمية للفيس بوك 2144 رسالة من المواطنين تضمنت 274 شكوى تم حل 184 شكوى منها بنسبة 67% وجارى حل 90 شكوى ، كما تلقت المبادرة عبر البريد الإلكترونى عدد 223 رسالة تضمنت 31 شكوى تم حل 18 شكوى منها بنسبة 58% وجارى حل 13 شكوى ، فيما تلقت خدمة الخط الساخن 411 اتصالا تليفونيا تضمنت اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن الشكاوى المقدمة .

و طالب وزير التنمية المحلية، المواطنين بتقديم شكاواهم ومقترحاتهم الى المبادرة عبر كافة قنوات التواصل بما يعمل علي التخفيف عن كاهلهم والاستجابة إلى شكواهم ، وتحقيق رضاهم على الخدمات المقدمة ، وهو ما تعمل عليه مبادرة "صوتك مسموع" ، موضحا أنه يمكن التواصل مع فريق عمل صوتك مسموع من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم " الواتس اب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى(فيسبوك)(www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الالكترونى Info@mld.gov.eg