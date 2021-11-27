"التنمية المحلية" تحدد 4 وسائل لاستقبال شكاوى المواطنين من الأحياء والمحليات

كتب على عبد الرحمن

قبل أيام احتفلت وزارة التنمية المحلية بمرور 3 سنوات على إطلاق مبادرة "صوتك مسموع"، والتى أطلقتها الوزارة فى أكتوبر 2018، وتتلقى من خلالها شكاوى المواطنين من الأحياء والمحليات والمحافظات، حيث تلقت المبادرة منذ إطلاقها وحتى الآن نحو 390 ألفاً و440 رسالة منذ انطلاقها منها 74 ألفاً و198 شكوى تم حل 71,5 ألفاً منها بنسبة 96.4%، وجار حل 2697 شكوى.

"اليوم السابع" يوضح في النقاط التالية طرق إرسال شكاوى لوزارة التنمية المحلية:

أولًا: من خلال غرفة العمليات المركزية لوزارة التنمية المحلية على أرقام :27957837، و33356708، أو فاكس 33378597.

ثانيًا: من خلال مبادرة صوتك مسموع وذلك عن طريق رقم "الواتس آب" (01150606783) رقم الخط الساخن (15330).

ثالثا:عبر الصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



رابعا: عبر البريد الإلكتروني لوزارة التنمية المحلية Info@mld.gov.eg.

وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أكد أن مبادرة صوتك مسموع ترتكز على محورين رئيسين: الأول بعنوان "ادارة مستجيبة للمواطن"حيث يكون المواطن طرفاً فاعلاً ومشاركاً فى منظومة محاربة الفساد و الإهمال وإهدار الموارد ونقص فاعلية وكفاة أداء السلطات المحلية للخدمات التى تقوم بها، إضافة إلى حق المواطن فى تقديم مقرحاته من خلال إدارة منصة متكاملة للتواصل مع المواطنين، مشيراً إلى أن المحور الثانى بعنوان "ادارة محلية تتحرك وتعمل من أجل المواطن"، وذلك بمعالجة المشكلات وحل الشكاوى والرد على استفسارات المواطنين من خلال المنصة المتكاملة للتواصل مع المواطنين، وذلك عبر وجود آلية دائمة لإدارة المبادرة على كافة المستويات المحلية بالوزارة والمحافظات.