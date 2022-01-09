بعد فتح باب استلام الطلبات.. المستندات المطلوبة لطلاب الدمج بالثانوية العامة

محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تقرر استلام طلبات التقدم لامتحانات الثانوية العامة "دمج"، من خلال إدارة التربية الخاصة بالمديريات التعليمية، حتى نهاية شهر مارس ٢٠٢٢، وذلك في ضوء اهتمام الوزارة بالطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وتخفيفًا على كاهل السادة أولياء الأمور.

ونرصد فى التقرير التالى الأوراق المطلوبة للتقدم:



ـ يتم تقديم بيان قيد معتمد عليه صورة الطالب موضوح به التخصص خاصة نظام التعليم الفنى بجميع تخصصاته المختلفة.

ـ تقديم أخر إقرار دمج للطالب أو صورة طبق الأصل مختومة بخاتم شعار الجمهورية.

ـ تقديم أخر مقاس ذكاء وتقرير طبى تم تقديمه للجنة فى بداية المرحلة الثانوية أو صورة طبق الأًصل.

ـ صورة بطاقة الطالب أو ولى الأمر أو صورة شهادة الميلاد.

ـ اعتماد مدير إدارة التربية الخاصة للتقارير السابقة بنفسه وليس ولى الأمر ودون العرض على اللجان الطبية المتخصصة ويكتفى بما سبق وقاية لأبنائنا الطلاب من العدوى بفيروس كورونا حيث أنهم فى الأصل مدمجين فى المدارس.

ـ لا يتم استقبال حالات دمج جديدة للصف الثالث الثانوى" أول مرة" إلا فى الحالات الحرجة الشديدة جدا وذلك بعد العرض على اللجان الطبية المتخصصة لإعداد تقرير طبي بالإفادة بحالة الطالب وإرفاق التاريخ المرضى للطالب المعروض بحالته على أن يتم تقديم مذكرة عرض بمعرفة لجنة الدمج بالمديرية بحالة الطالب وذلك بعد اعتماد مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية.













