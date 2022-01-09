التعليم العالى: توقيع بروتوكول تعاون بين البحوث الفلكية وجامعة الوادى الجديد

كتب محمد صبحى

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا من الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حول توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد وجامعة الوادى الجديد، بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، ود. عبدالعزيز طنطاوى رئيس الجامعة، وحنان مجدى نائب المحافظ.

ويهدف البروتوكول إلى إنشاء المركز الإقليمى للاستشارات العلمية والتقنية لتنمية الوادى الجديد؛ بهدف تقديم الخدمات البحثية لصالح المشروعات التنموية بالمحافظة.

وعقب توقيع البروتوكول، قام وفد معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية بزيارة محافظة الوادى الجديد، لدراسة موقع ظاهرة الانبعاثات الغازية بمنطقة "الهنداو" بمركز الداخلة، برفقة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، ونُخبة من المتخصصين فى هذا المجال.

وخلال الزيارة، استعرض محافظ الوادى الجديد، نتائج الدراسات التى قام بها المعهد والعينات التى تم أخذها من موقع الظاهرة، مؤكدًا على ضرورة توسيع نطاق الدراسة بالمناطق المحيطة، وكذا بحث سُبل التعاون فى مجال الدراسات الجيوفيزيقية التى يقوم بها المعهد للخزان الجوفى وآليات استدامته، والتنسيق فى مجال الإكتشافات الأثرية وتطوير المعالم الأثرية والترويج لها سياحيًا.

ومن جانبه، أشار د. جاد القاضى إلى أن هناك تعاون مُشترك بين المعهد وجامعة الوادى الجديد، للقيام بمشروعات بحثية لتنمية الوادى الجديد واستكمال الدراسات التى قام بها المعهد فى مجالات التنمية مثل البحث عن المياه الجوفية والآثار وحفظ التراث الحضارى، فضلًا عن التعاون فى توسيع ونشر مجالات الدراسات الفلكية، لافتًا إلى أن للمعهد مركز إقليمى بمنطقة الخارجة تم إنشاؤه عام 2000، كأحد مراكز الشبكة القومية للزلازل، وسيتم الارتكاز عليه كنقطة انطلاق أساسية لمشروعات التعاون مع الجامعة والمحافظة لتلبية متطلبات محافظة الوادى الجديد من التنمية المُستدامة.