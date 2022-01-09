أعلنت وزارة الخارجية العراقية رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول ذات المخاطر العالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.



وقالت الخارجية العراقية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، اليوم الأحد "إن بعثة المفوضية الأوروبية سلمت رسالة إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أعلنت فيها رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول ذات المخاطر العالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".



وأضاف البيان أن المفوضية الأوروبية هنأت العراق على ما تم اتخاذه من إجراءات وجهود كبيرة؛ لتحسين منظومة مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب.