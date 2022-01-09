الأقصر تستكمل طريقها فى المشروع القومى لـ"تبطين الترع".. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تعمل محافظة الأقصر على قدم وساق يومياً فى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وهو المشروع القومي لتطوير القرى المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومن بينها مشروعات تبطين الترع فى المدن المختلفة والتى تتم تحت إشراف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث إن مشروع تأهيل وتبطين الترع والمصارف أحد أهم المشروعات القومية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع محافظات مصر، والذى يساهم فى الترشيد وتقليل الفاقد من المياه التي يتم هدرها فى الشبكة المائية، بما يحقق وفراً فى مياه الرى بحوالى 5 مليارات متر مكعب سنوياً.

ومن جانبه يقول المهندس أسعد مصطفى مستشار محافظ الأقصر للمشروعات القومية والمشرف على مبادرة "حياة كريمة"، إنه تعمل محافظة الأقصر على قدم وساق وباهتمام خاص لتنفيذ 23 عملية تأهيل تبطين بدأتها فى 10 سبتمبر 2020 على أن يتم الانتهاء من جميع الأعمال فى 31 أغسطس 2022، وذلك بإجمالى أطوال مطلوب تنفيذها 435575 كيلو متر باعتماد مالى 144280042 ألف جنية، وإجمالى الاطوال المنفذة بالكيلومتر من بداية المشروع وحتى شهر سبتمبر 2021، حوالى 206.136، حيث تم الانتهاء من 8 ترع بنسبة 100%، وهى ترع الزينية بطول 0.750 كم، وترعة الجبل من الفم الى النهاية بزمام هندسة الموارد المائية والري بارمنت بطول 8.450 كم، وترع السلامية القبلية بطول 8.614 كم والسلامية البحرية بطول 8.66 كم وترعة ساحل الشغب 4.300 كم، وترعة الجبل بهندسة اسنا بطول 2.650 ، وترعة جزيرة الكيمان بطول 2.830 كم؛ وترعة الساحل بطول 5.650 كم.

وفى نفس السياق يتابع المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، فى جولات مكوكية أعمال تبطين ترعة طريق المراسى وترعة المقلبية بطول 3 كيلو متر تبدأ من امام مركز شرطة البياضية وتنتهي بمدخل قرية المطاعية، والتي تم الانتهاء من اعمال تأهيلها وتبطينها خلال 6 اشهر حسبما اكد المهندس حسام بدوي مسؤول المشروع بهندسة ري الأقصر، ومشروع تبطين نحو 7 كيلو متر من ترعة المعلا بمدينة الطود حيث تم الانتهاء من اعمال تبطين 1 كيلو متر من اجمالي اعمال التبطين للمشروع الذي بدأ العمل به يونيو الماضي ومن المقرر انهاؤه بنهاية شهر مايو 2023.



احدي ترع الطود بعد نهاية تبطينها



أعمال تبطين وصيانة ترعة المقلبيه على المسار السياحى



الاعمال الجارية في تبطين الترع



الجولات على تبطين الترع بالمدن



العمل فى المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع بمدينة الأقصر



العمل فى تبطين الترع بالأقصر



العمل فى تبطين الترع بمدينة الأقصر



المحافظ خلال متابعته الدورية على التبطين



المشروعات القومية لتبطين وتأهيل الترع بالأقصر



المشروعات القومية لتبطين وتأهيل الترع لخدمة القرى



انتهاء تبطين احدى ترع مدينة اسنا