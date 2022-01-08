"صحة أسوان": توقيع الكشف الطبى على 3146 مواطنا خلال القوافل المجانية لحياة كريمة

أسوان – عبد الله صلاح

تابع الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، أعمال القافلة الطبية للكشف المجاني في قرية الكرور بمركز أسوان ، و أيضاً بقرية جبل الزلط بمركز كوم أمبو، ضمن القوافل الطبية المجانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأوضح الدكتور إيهاب حنفي، فى بيان صحفى، بأن القوافل الطبية أستمرت فاعلياتها وجهودها لمدة يومان بكل قرية حيث تم إجراء الكشف الطبي على 3146 مواطن ، وذلك بإشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.

وأشار، إلى أن القافلتين ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات الطبية ، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، وعقد ندوات توعية للأهالي ، مضيفا بأن هذه القوافل تأتى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصري .. حياة كريمة " لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.