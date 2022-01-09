استمرار فتح بوغاز ميناء الإسكندرية وحركة الشحن والتفريغ

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية إستمرار فتح بوغاز ميناء الإسكندرية والدخيلة اليوم على حركة الملاحة والشحن والتفريغ، ووجه الربان طارق شاهين ـ رئيس مجلس إدارة ميناء الإسكندرية ـ بإستمرار متابعة الرصدات الجو مائية تحسبا لأية تقلبات جوية قد تستدعي إعادة غلق البوغاز وذلك حفاظاً على الأرواح والسفن والأرصفة البحرية منعاً لوقوع أية حوادث أو تأثيرات سلبية.

وكانت قد شهدت محافظة الإسكندرية استقرار حالة الطقس على كافه انحاء المحافظة ويتوقع خبراء الارصاد تغير حالة الطقس خلال الفترة المقبله .