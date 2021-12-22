اليوم السابع
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الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 12:56 م
أكرم القصاص
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استمرار فتح بوغاز ميناء الإسكندرية والدخيلة ولا تأثير للأمطار على حركة الملاحة

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 11:31 ص
استمرار فتح بوغاز ميناء الإسكندرية والدخيلة ولا تأثير للأمطار على حركة الملاحة ميناء الإسكندرية- أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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اعلنت هيئة ميناء الإسكندرية استمرار فتح بوغاز ميناء الإسكندرية والدخيلة اليوم الاربعاء، ولا تأثير للأمطار على حركة الملاحة والشحن والتفريغ.

ووجه الربان  طارق شاهين رئيس مجلس إدارة ميناء الإسكندرية  ـ بإستمرار متابعة الرصدات الجو مائية تحسبا لأية تقلبات جوية قد تستدعي إعادة غلق البوغاز وذلك حفاظاً على الأرواح والسفن والأرصفة البحرية منعاً لوقوع أية حوادث أو تأثيرات سلبية.

وكانت قد شهدت محافظة الإسكندرية صباحا امطار على كافه انحاء المحافظة فى اولى ايام نوه الفيضه الصغرى ، كما توقع خبراء الارصاد استمرار استقرار الطقس حتى بداية شهر ديسمبر الجارى .

وكانت قد استعدت محافظة الإسكندرية لموسم سقوط الأمطار بتنظيف كافة شنايش المحافظة وخاصة البؤر التى تتراكم فيها الأمطار باستمرار منها نفق المندرة وكليوباترا وسيدى بشر ومنطقة جناكليس بطريق الحرية منعا لتراكم الأمطار وتعطيل حركة المرور .




 


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