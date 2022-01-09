اتبع هذا النظام الغذائي للوقاية من مرض الكلى المزمن

كتبت - ميرفت رشاد

إذا كنت تعاني من مرض مزمن في الكلى، يجب أن تكون حريصًا للغاية فيما يتعلق بما تأكله وتشربه، السيطرة على ارتفاع ضغط الدم والسكري ضرورية للغاية لمنع أمراض الكلى من التفاقم، تحتاج إلى تغيير نظامك الغذائي للتحكم في مرض الكلى المزمن، يكون المرء أكثر عرضة للإصابة بأمراض الكلى إذا كنت تعاني من مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب أو تاريخ عائلي من الفشل الكلوي، النظام الغذائي الصديق للكلى يحد من بعض الأطعمة لمنع المعادن الموجودة في تلك الأطعمة من التراكم في جسمك، وفقا لما نشره موقع " doctor-ndtv".

1. اصنع اختيارات صحية:



ابدأ بتناول الأطعمة الصحية لقلبك وكليتك، حاول أن تأكل وتشترى الطعام الطازج فقط، يجب أن يشتمل نظامك الغذائي على الفواكه والخضروات الطازجة والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم أو الخالية من الدسم، حاول تقليل الملح والسكريات المضافة، بدلا من ذلك يمكنك استخدام التوابل والأعشاب الأخرى لجعل وجباتك لذيذة.

2. تناول كميات أقل من الملح:



يجب تجنب الكثير من الأطعمة الجاهزة أو المعبأة التي تشتريها من السوبر ماركت أو في المطاعم لأنها تحتوي على الكثير من الملح، حاول أن تأكل الطعام المطبوخ في المنزل قدر الإمكان لأن معظم الأطعمة السريعة تحتوي على كميات عالية من الملح، ابحث دائمًا عن ملصقات الطعام بكلمات مثل خالية من الصوديوم أو خالية من الملح ؛ أو منخفضة أو معدومة من الملح أو مملح قليلاً.

3. الكمية المناسبة من البروتين:



عندما يستخدم جسمك البروتين ، فإنه ينتج فضلات، كليتك تزيل هذه النفايات، تناول المزيد من البروتينات قد يجعل كليتيك تعملان بجدية أكبر، ومن ثم ، يجب أن تكون حريصًا فيما يتعلق بالبروتينات التي تتناولها وكمياتها، من المهم التأكد من أن تناول البروتين يأتي من مصادر عالية الجودة مثل بياض البيض والأسماك والدواجن واللحوم وفول الصويا وكميات صغيرة من منتجات الألبان.

4. السوائل:



الماء مهم للبقاء على قيد الحياة ، ولكن عندما تكون مصابًا بمرض الكلى ، فقد لا تحتاج إلى كميات كبيرة منه. وذلك لأن الكلى التالفة لا تتخلص من السوائل الزائدة كما ينبغي، قد يكون وجود الكثير من السوائل في جسمك خطيرًا، يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم والتورم وفشل القلب، يمكن أيضًا أن تتراكم السوائل الزائدة حول رئتيك وتجعل التنفس صعبًا.