حافظ على صحة كليتك.. ابتعد عن المشروبات الغازية وقلل الملح

كتبت ميرفت رشاد

يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا في السيطرة على حصوات الكلى والوقاية منها ويمكن أن تساعد العديد من الأطعمة في منع هذه الحالة بينما يمكن أن يزيد البعض الآخر من المخاطر، أنت بحاجة إلى اتباع جميع الاحتياطات اللازمة التي يمكن أن تساعدك على التحكم في المخاطر الخاصة بك، بحسب ما نشره موقع " doctor-ndtv".

تجنب هذه الأطعمة والمشروبات لمنع حصوات الكلى

1.

الحد من الملح

يرتبط تناول الكثير من الملح بزيادة خطر تكوين حصوات الكلى، يعزز الملح تراكم الكالسيوم في البول، يجب تجنب الأطعمة المحملة بالملح، أو إضافة الملح إلى الأطعمة. الحد من الأطعمة المصنعة مفيد أيضًا لأنها مليئة بالملح والسكر.

2.

البروتين الحيواني

تزيد بعض مصادر البروتين وخاصة البروتين الحيواني من كمية حمض اليوريك التي تنتجها، يمكن لأي شخص معرض لخطر الإصابة بحصوات الكلى اختيار بدائل من مصادر نباتية مثل بذور الشياوالكينوا والتوفو والجبن القريش والمكسرات.

3.

الأطعمة التي تحتوي على أكسالات

تناول الأوكسالات باعتدال، تؤدي الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الأوكسالات إلى تكوين حصوات الكلى مثل الشوكولاته، البنجر، الشاي، السبانخ،البطاطا الحلوة، ولكن قبل التخلص من الأوكسالات تمامًا من نظامك الغذائي ، يجب عليك استشارة خبير.

4.

المشروبات الغازية

ترتبط المشروبات الغازية بالعديد من المشكلات الصحية، فهى محملة بالسكر مع عناصر غذائية منخفضة أو معدومة، هى ضارة لكليتيك.

للحفاظ على الكلى

شرب الماء

إن شرب كمية كافية من الماء هو النصيحة النهائية للحفاظ على صحة كليتيك، يساعد تناول كمية كافية من الماء على التخلص من السموم وتقليل مخاطر الإصابة بحصوات الكلى بشكل كبير.

الكلى

أطعمة تحافظ على صحة الكلى

مشروبات غازية تسبب حصوات الكلى