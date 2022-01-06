اليوم السابع
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وجبة كبدة تصيب أم و2 من أطفالها باشتباه تسمم غذائى فى بنى سويف

الخميس، 06 يناير 2022 03:37 م
وجبة كبدة تصيب أم و2 من أطفالها باشتباه تسمم غذائى فى بنى سويف اسعاف أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أصيبت أم و2 من أطفالها باشتباه تسمم غذائي، اليوم الخميس، عقب شعورهم بحالة إعياء عبارة عن مغص وقيء، بعد تناولهم وجبة غذائية كبدة داخل منزلهم بعزبة الحافر بقرية الرياض فى محافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.

 

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بإصابة أم و2 من أطفالها باشتباه تسمم غذائي، اليوم الخميس، عقب شعورهم بحالة إعياء عبارة عن مغص وقيء، بعد تناولهم وجبة غذائية "كبدة" داخل منزلهم، ووجه على الفور بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الإسعافات الأولية اللازمة.

 

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارتا إسعاف إلى محل الواقعة وتم نقل هبه.أ.أ 36 سنة، وأطفالها ياسين 8 سنوات، وزينب عامين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام المستشفى.


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