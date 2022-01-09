ألمانيا تسجل أكثر من 36 ألف إصابة جديدة بكورونا و77 حالة وفاة

ونقلت صحيفة (بيلد) الألمانية عن بيانات المعهد أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 113 ألفا و977 حالة، بعد تسجيل 77 حالة وفاة جديدة، وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 6 ملايين و581 ألفا و800 حالة على مستوى البلاد منذ بداية الجائحة.
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ونقلت صحيفة (بيلد) الألمانية عن بيانات المعهد أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 113 ألفا و977 حالة، بعد تسجيل 77 حالة وفاة جديدة، وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 6 ملايين و581 ألفا و800 حالة على مستوى البلاد منذ بداية الجائحة.
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