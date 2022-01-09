أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 9-1-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 9-1-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 5.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 772.402 مليار جنيه.



إيقاف تداول شركتين أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، بي أي جي للتجارة والاستثمار. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، بي أي جي للتجارة والاستثمار.

البورصة تخسر 5.5 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 5.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 772.402 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 5.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 772.402 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 188.5 مليون ورقة مالية بقيمة 484.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 24.8 ألف عملية لعدد 192 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.14% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.08%، والعرب على 5.78% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 19.52% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.47%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 14.4 مليون جنيه، 2.04 مليون جنيه، 9.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 3.6 مليون جنيه، 13.8 مليون جنيه، 8.97 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.54%، ليغلق عند مستوى 11978 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 2153 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 14310 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 4729 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 2307 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 3369 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 4324 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1144 نقطة.

وصعدت أسهم 32 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 98 شركة، ولم تتغير مستويات 62 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:

- راية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 2.760 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.15%.

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بسعر إغلاق 4.320 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.85%.

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 19.640 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.42%.

- الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون بسعر إغلاق 7.920 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.26%.

- الدولية للمحاصيل الزراعية بسعر إغلاق 3.070 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.02%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 12.630 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.25%.

- جهينة للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 7.050 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.60%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 1.608 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.77%.

- اودن للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 1.871 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.91%.

- بالم هيلز للتعمير بسعر إغلاق 1.932 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.82%.