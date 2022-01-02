منطقة شمال سيناء الحرفية.. صرح صناعي تشرع الدولة فى تطويره بمدينة العريش

شمال سيناء ـ محمد حسين

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنه يتم انهاء ما تبقى من الأعمال الجارية تمهيدًا لتشغيل المنطقة بكامل طاقتها، لما تضمه من مشروعات وأعمال من ورش حرفية ومجمع صناعي حرفي وغيرها من المشروعات الإنتاجية.

وقال محافظ شمال سيناء، أن وزارة التخطيط سبق أن خصصت مبلغ 50 مليون جنيه "25 مليون جنيه انشاءات-25 مليون جنيه معدات"، لإنشاء المجمع الصناعي الحرفي بالمنطقة والذي يضم عدد 47 ورشة مجهزة بمختلف الأدوات والمعدات للعمل في مختلف الأنشطة الحرفية المتنوعة والتي من بينها النجارة والألوميتال والكريتال وتعبئة المواد الغذائية والصناعات البلاستيكية وكبس الخراطيم وغير ذلك من الصناعات الحرفية.

أوضح المحافظ أن المنطقة الحرفية مقامة على مساحة كيلو مترا مربعا، ومخططا لها الامتداد على مساحة 500 ألف مترا كتوسعات مستقبلية، وأنها مخططا بها 775 قطعة، منها 300 قطعة جاهزة للتخصيص وإقامة أنشطة ومنتجات حرفية، كما تجري أعمال التشطيبات في الورش الحرفية تمهيدًا لافتتاحها.

أشار المحافظ إلي أنه سبق افتتاح مطحن الكرام بالمنطقة الحرفية، وذلك بعد رفع كفاءته وإعادة تشغيله بطاقة 220 طنا فى اليوم، بجانب افتتاح محطة تعبئة الغاز بالمنطقة، بعد تطويرها ورفع كفاءتها، حيث تعمل بطاقة 250 طن غاز يوميا " إنتاج 52 ألف اسطوانة غاز فى اليوم ".



اعمال تطوير المنطقة الصناعية بالعريش (1)