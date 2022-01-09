أزهر الإسكندرية يوصى بتوفير مناخ ملائم بامتحانات النقل الابتدائى والإعدادى

الإسكندرية أسماء على بدر

تفقد الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، و علاء العريان الوكيل الثقافي، اليوم الأحد ، لجان امتحانات الفصل الدراسى الأول للنقل الإعدادى والابتدائى للعام الدراسى 2021 / 2022م بمعاهد: طاهر القويرى الابتدائي، وفتيات القويرى الإعدادي، وفتيات عمر الفاروق الإعدادى النموذجي.

تأتى الجولة للاطمئنان على مستوى الامتحانات، ومطابقتها للمناهج المقررة، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، واتخاذ التدابير الصحية؛ للمحافظة على أمن وسلامة الجميع، ورافقهما عبدالحميد أحمد وجه عام الرياضيات، ومحمد سعد مسئول الأمن بالمنطقة.

و تم تفقد اللجان، ومتابعة حضور وانصراف الطلاب، والتأكيد على توفير المناخ الملائم لأداء الطلاب لامتحانهم، مع منع الغش بكافة الطرق والوسائل، والتزام الجميع طلاب ومعلمين بارتداء الكمامات داخل اللجان، ومنع اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان سواء مع الطلاب أو أى من المشاركين فى أعمال الامتحانات، ووجود غرفة للعزل مجهزة، لاستخدامها فى حالة الاحتياج إليها.

وقد أدى طلاب الصف الرابع الابتدائى اليوم مادتي: الرياضيات، والمهارات المهنية، وأدى طلاب الصف الخامس مادتي: التربية الإسلامية، والعلوم ، كما أدى طلاب الصف الأول الإعدادي، وطلاب الصف الثانى الإعدادى مادتي: أصول الدين ورقة أولى " الحديث والتفسير"، والعلوم.