اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 08:15 م
أكرم القصاص
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الإسكندرية الأزهرية تستقبل وفدا من الهلال الأحمر لتعريف الطلاب بالإسعافات الاولية

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 06:53 م
الإسكندرية الأزهرية تستقبل وفدا من الهلال الأحمر لتعريف الطلاب بالإسعافات الاولية جانب من الزياره
الإسكندرية أسماء على بدر

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استقبلت منطقة الإسكندرية الازهرية وفدا من الهلال الاحمر لعقد ندوات تعريفية للطلاب وذلك بمتابعة الشيخ خميس محمد الوكيل الشرعي لمنطقة الإسكندرية، و علاء العريان الوكيل الثقافي.
 
وعقدت اليوم الثلاثاء ، ندوة بعنوان " الإسعافات الأولية " و " أضرار التدخين " وذلك برعاية الطلاب بسموحة، بحضور  سلامة القط مدير التعليم الإعدادي، تحت إشراف نبيلة الصياد، موجه عام التربية الاجتماعية، و إكرام عباس، موجه أول التربية الاجتماعية.
 
كما أجريت اليوم التصفيات النهائية للمسح الشامل للياقة البدنية لطلاب المرحلة الإعدادية بمنطقة الإسكندرية الأزهرية؛ لاختيار منتخب الإسكندرية للمشاركة فى اللقاء القمي للياقة البدنية على مستوى الجمهورية، وتشمل تمارين الجلوس من الرقود، الجري في المكان، وانبطاح ثني الذراعين، وغيرها من التمارين، كما تمت التصفيات النهائية للمسح الشامل للياقة البدنية لطلاب المرحلة الابتدائية.

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