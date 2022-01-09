أخبار الاقتصاد: المجمعات الصناعية ساهمت بزيادة المكون المحلى للمنتجات الكيماوية

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم الأحد 9-1-2022، أخبار الاقتصاد المصرى اليوم، ومن أبرزها افتتاح وزيرة التجارة والصناعة فعاليات الدورة الثامنة عشر من معرض إيجى بلاست الذى يقام بمركز مصر للمعارض الدولية لمدة 4 أيام.

الصناعة: المجمعات الصناعية ساهمت فى زيادة المكون المحلى للمنتجات الكيماوية

افتتحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة فعاليات الدورة الثامنة عشر من معرض إيجى بلاست الذى يقام بمركز مصر للمعارض الدولية لمدة 4 أيام، ويستهدف استقبال ما يزيد عن 22 ألف زائر، وشارك فى مراسم الافتتاح المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة.

وقالت الوزيرة، أن المعرض يعد الحدث الاكبر محليًا واقليميا لرجال الأعمال المهتمين بقطاع صناعة البلاستيك والبتروكيماويات، حيث يحظى بمشاركة واسعة من مختلف الشركات العارضة بإجمالى 340 شركة عارضة، منها 70 شركة محلية مصنعة ومصدرة و270 شركة اجنبية من 9 دول تتضمن الهند والصين والسعودية والامارات وفيتنام وسويسرا والمانيا وتركيا وقطر، لافتة إلى أن المعرض يقام على مساحة 20 ألف متر.

وأشارت جامع إلى أن صناعة البلاستيك أصبحت من الصناعات التى لها مكانة بارزة فى الإنتاج الصناعى المحلى خاصة خلال السنوات العشر الأخيرة نتيجة إحلال البلاستيك محل مواد أخرى كالزجاج والمعادن، بالإضافة إلى القيمة المضافة لصناعة البلاستيك واعتماد العديد من الصناعات الأخرى عليها فأغلب المصانع التى تنتج أليافًا صناعية تعتمد على نحو 40-60%‏ من طاقتها الإنتاجية على الهوالك من البلاستيك والذى يعاد تدويره كمادة خام، مشيرة إلى أن صناعة البلاستيك من الصناعات المغذية للعديد من الصناعات الأخرى كصناعة التعبئة والتغليف والصناعات الهندسية، وتدخل أيضًا فى مشروعات البنية التحتية مثل مواسير المياه والصرف وكابلات الكهرباء بالإضافة إلى العبوات الدوائية والصناعات الكيميائية والسلع الاستهلاكية المعمرة وصناعة السيارات.

9.2 ٪ انخفاض العجز في الميزان التجارى خلال عام 2020

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد النشرة السنوية للتجارة الخارجية عام 2020 وفيما يلى أهم المؤشرات، حيث بلغ إجمالى قيمة صادرات مصر 29.3 مليار دولار عام 2020 مقابـل 30.5 مليار دولار عام 2019 بانخفاض بلغت نسبته 3.9%.

وبلغت قيمة الصـادرات غير البترولية 25.1 مليـار دولار عــام 2020 مقابل 25.5 مليار دولار عام 2019 بانخفاض بلغت نسبته 1.6، وبلغت قيمة الصادرات البترولية والكهرباء 4.2 مليار دولار عام 2020، مقابل 5.0 مليار دولار عام 2019 بانخفاض بلغت نسبته 16.0%.

وسجلـت قيمــة الصـادرات من السلع تامــة الصنع 13.8 مليــار دولار خلال عـام 2020 مقابل 13.2 مليـار دولار عــام 2019 بارتفاع بلغت نسبته 4.5%. وسجلــت قيمــة الصـادرات مـن سلـع نصف مصنعه 7.6 مليار دولار خلال عــام 2020 مقابل 7.1 مليار دولار عام 2019 بارتفاع بلغت نسبته 7.0%.

ومن أهم السلع التى ارتفعت قيمة صادراتها بلغت قيمة ذهب وذهب مطلى بالبلاتين بأشكال خام أخر 2.9 مليار دولار عام 2020، مقابل 2.0 مليار دولار عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 45.0%، وبلغــت قيمــة فويــل أويـل (مــازوت) 1.4 مليـار دولار عـام 2020 مقابـــل 0.6 مليار دولار عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 133.3 %.

وبلغت قيمة حديد ومصنوعاته 0.8 مليار دولار عام 2020 مقابل 0.6 مليار دولار عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 33.3%، وبلغت قيمة زيت تشحيم 0.5 مليار دولار عام 2020، مقابل 0.4 مليار دولار عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 25.0%.

غرفة الرعاية الصحية: تعاون بين مستشفيات القطاع الخاص والدولة لمواجهة كورونا

قالت الدكتورة غادة الجنزورى، وكيل غرفة مقدمى الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، أن هناك تعاونا كبيرا بين مستشفيات القطاع الخاص والدولة فى مواجهة فيروس كورونا منذ بداية ظهوره وحتى الآن.

وأوضحت "الجنزوري" فى تصريحات صحفية اليوم، أن مستشفيات القطاع الخاص تدعم وتساند القطاع الصحى الحكومى فى التصدى لجائحة كورونا، مشيرة إلى أن مستشفيات القطاع الخاص فتحت أبوابها منذ بداية تفشى الوباء لاستقبال المصابين وتخفيف العبء عن المستشفيات الحكومية ووزارة الصحة وذلك لتقديم الخدمات العلاجية والتشخيصية والوقائية لمرضى كوفيد 19.

وأكدت "الجنزوري"، انهم يتابعون منذ البداية مع الوزارة جميع بروتوكولات العلاج والتشخيص المبكر للمصابين، وما يطرأ عليه من تعديلات من أجل مكافحة الفيروس، وتوفير غرف للرعاية المركزة وزيادة حجم الطاقة الاستيعابية للمستشفيات. وأشادت "الجنزوري"، بدور وزارة الصحة فى مساعدة القطاع الخاص لإيجاد سبل تعقيم وتحضير وتجهيز وحدات العزل الصحى بالمستشفيات المختلفة، والبحث عن أفكار جديدة لتقديم العون والمساعدة للأفراد المصابين من خلال توافر فرق طبية متنقلة للذهاب للمنازل لتشخيص الإصابة وتلقى العلاج، وتوفير أجهزة طبية للمرضى الراغبين بتقديم الخدمة الصحية بالمنزل، فضلا عن توعية الفرق الطبية عن كيفية الوقاية والتعامل مع مراحل المرض الأولى، مشيرة إلى أن بعض المستشفيات ساهمت بتغطية جزء كبير من تكلفة الوباء.

التخطيط توقع بروتوكول تعاون لتجهيز وحدات مرور متنقلة

وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بروتوكول تعاون مع قطاع المرور والحماية المدنية التابع لوزارة الداخلية حول تدبير وتشغيل مراكز تكنولوجية نموذجية متنقلة لاستخدامها كوحدات مرور متنقلة.

وأوضحت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن البروتوكول يأتى فى إطار حرص وزارة التخطيط على تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذًا لاستراتيجية الدولة فى هذا الشأن، متابعه أن التوقيع جاء كذلك إيمانًا بأهمية تكنولوجيا المعلومات ودورها فى تحقيق التنمية المستدامة، والإسراع فى تحويل القطاع الحكومى والذى يمثل ركنًا أساسيًا لتطوير حياة الأفراد وتنمية الاقتصاد، إلى كيان قائم على العلم والمعرفة والتكنولوجيا لتمكينه من تقديم خدماته من خلال قنوات جديده ومتطورة والتخفيف من الأعباء الإدارية وتبسيط الإجراءات مع خلق بيئة مناسبة لأداء الخدمات، بما يتناسب مع كل من متلقى الخدمة ومقدمها، وبما يحقق فاعلية الإدارة وإنجاز الخدمات فى أسرع وقت.

وتابعت السعيد أن البروتوكول يهدف إلى وضع اّلية تدبير وتشغيل مراكز تكنولوجية نموذجية متنقلة لاستخدامها كوحدات مرور متنقلة تتضمن إصدار تراخيص تسيير وفحص فنى للمركبات بجميع أنواعها "، وذلك فى إطار حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على التعاون مع مؤسسات وهيئات الدولة كافة لتحسين سبل المعيشة للمواطنين والعمل على دعم ميكنة الخدمات فى إطار مبادرة حياة كريمة، وتحقيقًا لرؤية مصر 2030، وكذا فى إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمى، مع حرص الوزارة على إيجاد وتوفير أحدث الخدمات باستمرار لضمان مواكبة التغيرات التكنولوجية السريعة.