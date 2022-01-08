اليوم السابع
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3 أسباب أدت لانتعاش الطلب العالمي على النفط.. اعرفها

السبت، 08 يناير 2022 11:00 م
3 أسباب أدت لانتعاش الطلب العالمي على النفط.. اعرفها نفط - أرشيفية
كتبت - مروة الغول

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واصل الطلب العالمي على النفط انتعاشه خلال الربع الثالث من عام 2021، وبشكل ملحوظ بلغ نحو 3 ملايين برميل يوميا مقارنة بالربع السابق، أي بنسبة 3.1 %، ليصل إلى 98.3 مليون برميل / يوم، مشكلاً ارتفاعاً بنحو 6.9 مليون برميل / يوم ، أي بنسبة 7.5 % على أساس سنوي وذلك وفقا لتقرير  التطورات البترولية في الأسواق العالمية خلال الربع الثالث2021 لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط "أوابك".
 
وأضاف التقرير، يعزى ذلـك بشكل رئيسـي إلـى
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1- الانتعـاش المطرد في الطلب في الاقتصادات الرئيسية بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والصين ، تزامناً مع تسارع وتيرة حملات التطعيم ضد جائحة فيروس كورونا.
 
2- إعادة فتح الاقتصادات ورفع المزيد من القيـود المرتبطة بتلك الجائحة. 
 
 
3-. بينما حد من انتعاش الطلب العالمي على النفط ، ظهور المتغير " دلتا " سريع الانتشار من فيروس كورونا ، لا سيما في أسواق آسيا والمحيط الهادئ ، حيث تم فرض قيود على التنقل .
 
 
 
 

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الطلب العالمي للنفط

النفط الخام

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