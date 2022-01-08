اليوم السابع
Ads
السبت، 08 يناير 2022 02:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار النفط تسجل 81.75 دولار لبرنت و78.90 دولار للخام الأمريكى

السبت، 08 يناير 2022 02:06 م
أسعار النفط تسجل 81.75 دولار لبرنت و78.90 دولار للخام الأمريكى نفط ـ "ارشيفية"
كتبت - مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سجلت أسعار النفط 81.75 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند التسوية أمس الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78.90 دولار للبرميل.

 

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، بأن أسعار النفط بالأسواق العالمية تراجعت عند التسوية أمس الجمعة وذلك نتيجة تأثرها بالمخاوف حول الإمدادات النفطية. وكان تحالف "أوبك بلس" قد قرر في الاجتماع الوزاري الرابع والعشرين إضافة الزيادة الإنتاجية الشهرية وقدرها 400 ألف برميل يوميا لشهر فبراير المقبل.

 

وتشير التقديرات الأولية إلى ارتفاع الإمدادات العالمية من النفط الخـام وسـوائل الغـاز الطبيعى خلال شهر نوفمبر 2021 بنحو 902 ألف برميل يوميا، أى بنسبة 0.9% مقارنـة بمستويات الشهر السابق، لتصل إلى حوالى 97.9 مليون برميل يوميا وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية فى الأسواق العالمية ديسمبر 2021 لمنظمة "أوابك ".     وتابع التقرير، ارتفاع إجمالى إمدادات الدول المنتجـة مـن خـارج أوبـك بنسبة 1% ليصـل إلى نـحـو 65 مليـون برميل يوميا، كمـا ارتفعت إمـدادات الـدول الأعضاء فى منظمة أوبك بنسبة 0.9 % لتصل إلى نحو 32.9 مليون برميل يوميا .  


النفط

اسعار النفط

النفط اليوم

خام برنت

غرب تكساس الوسيط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ارتفاع أسعار النفط.. وبرنت يسجل 82.53 دولار و 79.96 للخام الأمريكى

الجمعة، 07 يناير 2022 02:00 م

أستاذ طاقة تكشف تراجع المخزون الأمريكى من النفط.. وتؤكد: قفزة الأسعار مفاجئة

الخميس، 06 يناير 2022 06:32 م

ارتفاع واردات الولايات المتحدة من النفط 4.5% لتصل لـ6.3 مليـون برميل يوميا

الخميس، 06 يناير 2022 12:00 ص

منتجو "أوبك+" يوافقون على زيادة إنتاج النفط 400 ألف برميل يوميا في فبراير المقبل

الأربعاء، 05 يناير 2022 08:00 ص

ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 79.05 دولار و76.14 دولار للخام الأمريكى

الثلاثاء، 04 يناير 2022 02:00 م

ارتفاع الإمدادات العالمية من النفط الخام وسـوائل الغاز بـ902 ألف برميل يوميا

الإثنين، 03 يناير 2022 05:53 م

أسعار النفط تسجل 78.42 دولار لبرنت و75.87 دولار للخام الأمريكى

الإثنين، 03 يناير 2022 02:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة