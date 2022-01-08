وفاة طفلة فى ظروف غامضة بمركز الغنايم بأسيوط

أسيوط - فريق المحافظات

لقيت طفلة مصرعها وتم نقل جثتها إلي مشرحة مستشفى الغنايم المركزي بمحافظة أسيوط، لسبب غير معلوم، وانتقلت نيابة مركز الشرطة لموقع البلاغ للتحقيق في الواقعة، ومعرفة ملابسات حالة الوفاة وأمرت باستعجال تقرير الطب الشرعى.