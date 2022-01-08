اليوم السابع
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وفاة طفلة فى ظروف غامضة بمركز الغنايم بأسيوط

السبت، 08 يناير 2022 05:54 م
وفاة طفلة فى ظروف غامضة بمركز الغنايم بأسيوط إسعاف - أرشيفية
أسيوط - فريق المحافظات

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لقيت طفلة مصرعها وتم نقل جثتها إلي مشرحة مستشفى الغنايم المركزي بمحافظة أسيوط، لسبب غير معلوم، وانتقلت نيابة مركز الشرطة لموقع البلاغ للتحقيق في الواقعة، ومعرفة ملابسات حالة الوفاة وأمرت باستعجال تقرير الطب الشرعى.
 
تلقى اللواء عمرو السويفي مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة الغنايم يفيد ورود بلاغ من مستشفى الغنايم المركزي بوصول جثة هامدة لطفلة متوفاة دون سبب معلوم. 
 
وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة لموقع البلاغ وتبين صحة البلاغ، ووصول فتاة تدعى "شيماء. خ. ع" 15 عاما مقيمة قرية دير الجنادلة ويرجح أنها مختنقة. 
 
تم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة التى أمرت باستعجال تقرير الطب الشرعي والتحقيق والتحري حول الواقعة لكشف ملابسات حالة الوفاة وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقع.

 


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