وصول وتركيب 13 جهازا جديدا ومفرمة للنفايات بالمستشفى الجامعى الجديد

سوهاج محمود مقبول

تفقد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، وصول وتركيب عدد 13 جهازا طبيا حديثا، منهم 11 جهاز تخدير خاص بغرف العمليات، وجهاز للرنين المغناطيسي، وحضانة إسعاف متنقلة للأطفال المبتسرين، ومفرمة للنفايات خاصين بمستشفى سوهاج الجامعي الجديد، وذلك ضمن المراحل النهائية لقرب افتتاحها رسمياً أمام الجمهور، وقد رافق رئيس الجامعة كل من الدكتور حمدي سعد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور مصطفى هريدي مدير عام المستشفى الجامعي الجديد، وأمير صموائيل المدير الإداري للمستشفى الجديد.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، أن المستشفى الجامعي الجديد تعد نافذة جديدة مهمة في مجال التغطية الصحية الشاملة للمواطنين بمحافظة سوهاج والمحافظات المجاورة، بأعلى معايير الجودة العالمية وتحسين أحوالهم الصحية من خلال توفير أفضل كوادر من الأطقم الطبية والجراحين والهيئة التمريضية، مشيراً إلى قرب انتهاء مرحلة الفرش الخاصة بالأثاث الطبي والغير الطبي بجميع أقسام المستشفى، ونقل استقبال قسم الطوارئ والحوادث وتشغيل أقسام العناية المركزة، وأجهزة الأشعة الخاصة بالرنين المغناطيسي والمقطعية، ووحدة الغسيل الكلوي وحضانات الأطفال، وأقسام المناظير، ولأول مرة بصعيد مصر حاضنة إسعاف متنقلة.

من جانبه قال الدكتور مصطفى هريدي، أن رئيس الجامعة قام بجولة موسعة شملت جانب كبير من أقسام المستشفى تعرف خلالها على الموقف التنفيذي على أرض الواقع، منها أقسام العناية المركزة للأطفال وتضم 15 سرير، والعناية المركزة لكبار السن وتضم 15 سرير، و19 غرفة للعمليات الجراحية، وعناية الأطفال المبتسرين وتضم 20 حاضنة، وكذلك مبنى للنفايات الخطرة، ووحدة الغسيل الكلوي وتضم 32 سرير، والمشرحة، والمطبخ المركزي، ومحطة الغازات، ومحطة الحريق والإطفاء، ومولد الكهرباء بطاقة 2.5 ميجاوات، وبنك الدم.

جدير بالذكر أن المستشفى الجامعي بمدينة سوهاج الجديدة، مقامة على مساحة 24 ألف متر مربع، بتكلفة مليار و178 مليون جنيه، ومكونة من 4 طوابق، وتضم 15 عيادة خارجية في عدة تخصصات، كما تضم 19 غرفة عمليات، و280 سرير إقامة مرضى، منهم 45 سرير عناية مركزة، وعدد 20 حضانة أطفال، و 32 ماكينة غسيل كلوي.



وصول أجهزة طبية حديثة لتركبيها بمستشفيات جامعة سوهاج (2)



وصول أجهزة طبية حديثة لتركبيها بمستشفيات جامعة سوهاج (3)



وصول أجهزة طبية حديثة لتركبيها بمستشفيات جامعة سوهاج (4)



وصول أجهزة طبية حديثة لتركبيها بمستشفيات جامعة سوهاج (5)



وصول أجهزة طبية حديثة لتركبيها بمستشفيات جامعة سوهاج (6)



وصول أجهزة طبية حديثة لتركبيها بمستشفيات جامعة سوهاج (7)



وصول أجهزة طبية حديثة لتركبيها بمستشفيات جامعة سوهاج (8)



وصول أجهزة طبية حديثة لتركبيها بمستشفيات جامعة سوهاج (9)



وصول أجهزة طبية حديثة لتركبيها بمستشفيات جامعة سوهاج (10)



وصول أجهزة طبية حديثة لتركبيها بمستشفيات جامعة سوهاج (11)



وصول أجهزة طبية حديثة لتركبيها بمستشفيات جامعة سوهاج (12)



وصول أجهزة طبية حديثة لتركبيها بمستشفيات جامعة سوهاج (13)