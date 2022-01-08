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وصول جثمان محمد العربى إلى مسجد أبورقبة فى المنوفية.. لايف وصور

السبت، 08 يناير 2022 12:18 م
وصول جثمان محمد العربى إلى مسجد أبورقبة فى المنوفية.. لايف وصور وصول جثمان محمد العربى شقيق شهبندر التجار
المنوفية - محمد فتحى

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وصل منذ قليل، جثمان محمد العربى شقيق رجل الأعمال الراحل محمود العربى والذى توفى العام الماضى، لأداء صلاة الجنازة عليه أمام المسجد الكبير استعدادا للصلاة عليه قبل دفنه بمقابر العائلة بقرية أبو رقبة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

وتوفى محمد العربى عن عمر يناهز 95 عامًا شقيق رجل الأعمال الراحل محمود العربى والذى توفى منذ 4 شهور، وسوف يتم دفنه غدا بقرية أبورقبة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

وكان رجل الأعمال محمود العربى الشهير بـ"شهبندر تجار مصر"، له دورًا مؤثرًا ومحوريًا في تطوير أداء اتحاد الغرف التجارية المصري، كما ساهم في تطوير وتوطين الصناعة الوطنية.

وولد العربى عام 1932م في أسرة ريفية فقيرة بقرية أبو رقبة بمركز "أشمون" في محافظة المنوفية، توفي والده وهو في سن صغير، انتقل بعدها إلى القاهرة، ليعمل بائعا في محل صغير لبيع الأدوات المكتبية ليواصل رحلة كفاح بعدها ويؤسس واحدة من أكبر الكيانات العاملة في ملف الصناعة والتجارة بمصر.

وصول جثمان محمد العربى شقيق شهبندر التجار إلى مسجد أبورقبة (1)
وصول جثمان محمد العربى شقيق شهبندر التجار إلى مسجد أبورقبة (1)

 

وصول جثمان محمد العربى شقيق شهبندر التجار إلى مسجد أبورقبة (1)
وصول جثمان محمد العربى شقيق شهبندر التجار إلى مسجد أبورقبة (1)

 

وصول جثمان محمد العربى شقيق شهبندر التجار إلى مسجد أبورقبة (2)
وصول جثمان محمد العربى شقيق شهبندر التجار إلى مسجد أبورقبة (2)

 

وصول جثمان محمد العربى شقيق شهبندر التجار إلى مسجد أبورقبة (2)
وصول جثمان محمد العربى شقيق شهبندر التجار إلى مسجد أبورقبة (2)

 

وصول جثمان محمد العربى شقيق شهبندر التجار إلى مسجد أبورقبة (3)
وصول جثمان محمد العربى شقيق شهبندر التجار إلى مسجد أبورقبة (3)

 

وصول جثمان محمد العربى شقيق شهبندر التجار إلى مسجد أبورقبة (4)
وصول جثمان محمد العربى شقيق شهبندر التجار إلى مسجد أبورقبة (4)

 

وصول جثمان محمد العربى شقيق شهبندر التجار إلى مسجد أبورقبة (5)
وصول جثمان محمد العربى شقيق شهبندر التجار إلى مسجد أبورقبة (5)

 

وصول جثمان محمد العربى شقيق شهبندر التجار إلى مسجد أبورقبة (6)
وصول جثمان محمد العربى شقيق شهبندر التجار إلى مسجد أبورقبة (6)

 

وصول جثمان محمد العربى شقيق شهبندر التجار إلى مسجد أبورقبة (7)
وصول جثمان محمد العربى شقيق شهبندر التجار إلى مسجد أبورقبة (7)

 

 


وفاة محمد العربى

شقيق محمود العربى

الدفنة فى المنوفية

المنوفيه

جنازه شقيق محمود العربى

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