نائب محافظ القليوبية يحيل 8 أطباء بوحدة طب أسرة بالخانكة للتحقيق لتغيبهم عن العمل

القليوبية إبراهيم سالم

تابع الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، يرافقه العميد خالد كشك رئيس مركز ومدينة الخانكة، رفع التراكمات والمخلفات أسفل الطريق الدائري بنفق محمد نجيب، وعلى جانبي المصرف البلبيسي بنطاق الوحدة المحلية بالقلج، وذلك بتكليف من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وتفقد نائب المحافظ، أعمال التطوير الجارية بمستشفى 23 يوليو للأمراض الصدرية، والتي تشمل تطوير جناح العمليات والرعاية المركزة واستحداث جناح للأشعة المقطعية، كما ت تفقد الأقسام الداخلية والرعاية المركزة المؤقتة بسعة 12 سرير، ووحدة تطعيم لقاح كورونا المستجد، ومطبخ المستشفى والتعقيم المركزي، ومتابعة انتظام سير العمل وتقديم الخدمات الصحية للمرضى بالصورة اللائقة.

واختتم نائب المحافظ، الجولة بتفقد وحدة طب أسرة 23 يوليو لمتابعة انتظام سير العمل، ووجه بإحالة 8 أطباء وصيادلة إلى التحقيق لتغيبهم عن العمل دون إذن مسبق.

جانب من الجولة



خلال متابعة سير العمل



مستشفى 23 يوليو للامراض الصدرية