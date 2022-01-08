اليوم السابع
Ads
السبت، 08 يناير 2022 11:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

هل حقنة الخلاطة السحرية لعلاج البرد مضرة.. اعرف التفاصيل من لجنة صحة النواب

السبت، 08 يناير 2022 09:00 م
هل حقنة الخلاطة السحرية لعلاج البرد مضرة.. اعرف التفاصيل من لجنة صحة النواب حقنة - صورة أرشيفية
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كثيرا منا يلجأ إلى ما يسمى "حقنة الخلاطة السحرية" لتخلص من البرد، الأمر الذى يثير التساؤل هل هذه الحقنة فعلا علاج فعال للبرد أم أنها تأتى بنتائج عكسية؟ وهل هي مفيدة أم مضرة؟ أجاب على هذه التساؤلات كاملة، الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء أثناء تواجده بلجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم أثناء مناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بمشكلات الدواء.

ووصف رئيس هيئة الدواء "حقنة الخلطة السحرية" بالمسكنات، قائلا :"هناك جهود يقومون بها كهيئة دواء للتصدي لما يسمى بالخلطة السحرية لعلاج البرد، مناشدا المواطنين بعدم استخدام الخلطة السحرية لعلاج البرد، مضيفا هذه الخلطة عبارة عن مسكن وكورتيزون، وأوضح أن التثقيف هو الحل لمواجهة أغلب المشكلات المتعلقة بتداول الدواء.

وأكد تامر عصام رئيس هيئة الدواء أن التفتيش الصيادلي بالمحافظات سينتهي واختصاصات هيئة الدواء سوف نحصل عليها كاملة، وسيتم تنفيذ اختصاصاتها كاملة، مشيرًا إلى أنه لديه استعداد لتقديم كشف حساب عما قدمته هيئة الدواء لشركات قطاع الأعمال.

وكانت لجنة الصحة بمجلس النواب أوصت لجنة الصحة بعدم صرف أى أدوية من الصيدليات دون روشتة الأطباء، وخاصة أدوية المضادات الحيوية، وذلك خلال مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة الدكتورة إيناس عبدالحليم، بشأن مخالفة الصيدليات للقانون وإعطاء وصفات علاج بدون روشتة طبيب والقيام بإجراء فحوصات طبية للمواطنين بالمخالفة للقانون، وطلب الإحاطة المقدم من عاطف المغاوري، بشأن تجارة وتداول الأدوية إلكترونيًا عبر الشبكة العنكبوتية بما تمثله من مخاطر على الصحة العامة للمواطنين مما يعد إهدارًا وتجاوزًا للقواعد واللوائح والقوانين المنظمة.

 


لجنة الصحة البرلمان

حقنة الخلطة السحرية

مجلس النواب

الأدوية من الصيدليات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

لجنة الصحة بمجلس النواب توصى بإنشاء وحدة لعلاج الحروق بالبحيرة

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 11:08 م

8 قوانين على طاولة لجنة الصحة بمجلس النواب.. مطالب بتعديل قوانين مزاولة مهنة الصيدلة و"العلاج الطبيعى" والتمريض.. إعداد مشروعات لتغليظ عقوبة غش الدواء وتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية والتراخيص

الأربعاء، 08 سبتمبر 2021 09:00 م

231 طلب إحاطة حصيلة مناقشات لجنة الصحة بمجلس النواب بدور الانعقاد الأول

الخميس، 12 أغسطس 2021 11:00 ص

نقابة الأطباء تبحث مع لجنة الصحة بمجلس النواب إصلاح هيكل الأجور للفريق الطبى

الإثنين، 22 فبراير 2021 05:56 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة