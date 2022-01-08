هل تريد ذاكرة أقوى؟ بعض الحيل الدماغية تقوى الدماغ والذاكرة.. اعرفها

كتبت إيناس البنا

خلال جدول يومك المزدحم، قد نستهلك الكثير من المعلومات بشكل يومي ، لكن هل فكرت يومًا في مقدار البيانات التي يمكننا الاحتفاظ بها؟ إذا كنت تعاني غالبًا من تذكر الأشياء ، فستثبت هذه المقالة فعاليتها بالنسبة لك.

وفقًا لـ موقع CNBC ، أوضح أستاذ علم النفس في جامعة ميامي الأمريكية ، كيف يمكن لبعض التمارين والنصائح للدماغ أن تعمل على تحسين الذاكرة والاحتفاظ بالمعلومات.

حيل تقوية الذاكرة .. ما يحب فعله

التمرين:



تتضمن هذه الطريقة تذكر تعقيدات أي موقف، على سبيل المثال ، لنتحدث عن زيارة السوبر ماركت، لتدريب عقلك وتقوية ذاكرتك ، حاول أن تتذكر كل ما حدث - من اللحظة التي غادرت فيها منزلك إلى اللحظة التي خرجت فيها من السوبر ماركت بعربة التسوق الخاصة بك، لا يجب بالضرورة أن تكون الأحداث التي تتذكرها ذات طبيعة معينة ، سواء كانت جيدة أو سيئة ، ولكن حاول التعمق في أعماق قصر عقلك قدر الإمكان.

التركيز على التفاصيل:



"يكمن الجمال في التفاصيل"، ولجعل أي معلومة تستحق التذكر، حاول إرفاق تفاصيل ممتعة أو فريدة، ويمكن أن تكون هذه التفاصيل أي شيء على سبيل المثال ، إذا كنت تحاول حفظ صيغة ما ، فحاول ربطها بلحن ممتع. يمكن أن يساعدك هذا في تدوينك في طريقك إلى حفظها.

حيل تقوية الذاكرة - ما لا يجب فعله

جميع الخطط الجيدة ، مهما كانت رائعة ، لها طريقة للتغلب عليها، حيل تحسين الذاكرة المذكورة أعلاه لها أيضًا ميزة، العقل البشري هو عضو رائع قادر على معالجة عدة أجزاء من المعلومات في وقت واحد، نظرًا لوفرة المعلومات والبيانات المتاحة ، ومع ذلك ، فإن هذا الاستهلاك المفرط والمعالجة ومحاولة تخزين المعلومات قد ينتهي به الأمر إلى زيادة الإرهاق والتسبب في تشبع المعلومات بشكل مفرط.

في عملية التمرن على المعلومات وتفصيلها وتوحيدها، قد ينتهي الأمر بالفرد إلى التفكير فيها كثيرًا مما قد يؤثر سلبًا على الصحة العقلية.