نقص الجلوتاثيون لدى مرضى كورونا.. كيفية زيادة مستوى مضادات الأكسدة بشكل طبيعي

كتبت إيناس البنا

كشفت دراسة جديدة نُشرت في مجلة مضادات الأكسدة وفقًا لتقرير موقع "healthsite"، أن المرضى الذين تم علاجهم في المستشفى بفيروس كورونا زادوا بشكل كبير من مستويات الإجهاد التأكسدي والأضرار المؤكسدة، وخفضوا بشكل ملحوظ مستويات الجلوتاثيون، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة.

اقترح المؤلفون أن مكملات الجلوتاثيون قد تكون مفيدة لمرضى كورونا الآن، دعونا نفهم الدور الذي يلعبه الجلوتاثيون في الجسم وكيفية زيادة مستواه بشكل طبيعي.

ترتبط زيادة الإجهاد التأكسدي ونقص الجلوتاثيون بالشيخوخة والسكري وعدوى فيروس نقص المناعة البشرية واضطرابات التنكس العصبي واضطرابات القلب والأوعية الدموية والسمنة والعديد من الحالات الأخرى، ووجدت الدراسة الجديدة التي أجراها باحثون في كلية بايلور للطب أيضًا هذه العيوب لدى البالغين في المستشفى المصابين بـ كورونا.

نقص الجلوتاثيون في مرضى كورونا

قام الفريق البحثى بقياس مستويات الإجهاد التأكسدي وضرر الأكسدة والجلوتاثيون في عينات دم المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفى مصابين بـ COVID-19 وقارنوها مع تلك الموجودة في الأفراد الأصحاء.

من المعروف أن الإجهاد التأكسدي والضرر التأكسدي يبدأ في الزيادة وأن الجلوتاثيون ينخفض ​​عندما يدخل الناس الستينيات من العمر ومع ذلك ، عندما تصاب هذه الفئة العمرية التي تزيد عن 60 عامًا بـ COVID-19، تصبح مستويات الجلوتاثيون لديهم أقل ويكون الإجهاد التأكسدي أعلى.

ما هي الجلوتاثيون؟

"الجلوتاثيون هو أحد مضادات الأكسدة الهامة في الجسم التي تقلل الالتهاب والإجهاد التأكسدي من خلال محاربة الجذور الحرة في الجسم التي تتلف الخلايا، وبالتالي ، فهو مفيد لمرضى كورونا، وفقا للباحثين يمكنك تناول مكملات الجلوتاثيون على النحو الذي اقترحه الباحثين.

كيفية زيادة مستويات الجلوتاثيون بشكل طبيعي

يوجد الجلوتاثيون بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة ، وخاصة الفواكه والخضروات واللحوم منها السبانخ والأفوكادو والبامية، وأشارت الدراسات أيضًا إلى أن تناول الخضروات الغنية بالكبريت قد يزيد من مستويات الجلوتاثيون ويقلل من الإجهاد التأكسدي ، حيث أن الكبريت ضروري لتخليق الجلوتاثيون.

"للحفاظ على مستويات الجلوتاثيون الجيدة في الجسم ، تناول الأطعمة الغنية بالكبريت مثل الحبوب ، والبروكلي ، واللفت، والملفوف، وحتى البيض. تناول المزيد من منتجات الألبان، ومارس الرياضة يوميًا، وتناول الفواكه الحمضية، والكيوي، والفراولة، والبابايا، وهذه الأطعمة غنية فيتامين ج، ويساعد في الحفاظ على مستويات جيدة من الجلوتاثيون في الجسم.