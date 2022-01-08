مصرع 16 شخصا على الأقل جراء تساقط الثلوج في باكستان

أ ش أ

لقى ما لا يقل عن 16 شخصا مصرعهم، في بلدة موري التابعة لإقليم البنجاب بباكستان، بعد أن حوصروا في سياراتهم بسبب تساقط الثلوج والتكدس المروري.

وقال وزير الداخلية الباكستاني شيخ رشيد أحمد - في رسالة نقلتها صحيفة (دون) الباكستانية اليوم السبت، إن السياح توافدوا إلى محطة التل بأعداد كبيرة "لأول مرة منذ نحو 15 عاما؛ ما تسبب في أزمة كبيرة"، لافتا إلى أن نحو ألف سيارة علقت في المحطة وأن ما بين 16 إلى 19 شخصًا توفوا في سياراتهم.

وأوضح الوزير أن إدارتي (روالبندي) و(إسلام أباد) تعملان جنباً إلى جنب مع الشرطة لإنقاذ المحاصرين، فيما تم استدعاء 5 فصائل من الجيش الباكستاني بالإضافة إلى قوات "الرينجرز" شبه العسكرية وفيلق الحدود؛ لمحاولة فتح الطرق وإنقاذ الأشخاص الذين لا يزالون عالقين.

من جانبه، أعلن رئيس وزراء البنجاب عثمان بوزدار، (بلدة موري) منطقة منكوبة، وفرض حالة الطوارئ في المستشفيات ومراكز الشرطة والمكاتب الإدارية وخدمات الإنقاذ.

وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية الباكستانية استمرار تساقط الثلوج بكثافة في البلدة حتى مساء الأحد.