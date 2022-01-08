مصرع 16 شخصا جراء انفجار فى مكتب حكومى جنوب غرب الصين

كتب محمد جمال

لقي 16 شخصا على الأقل حتفهم جراء انفجار في مكتب حكومي في مدينة تشونغتشينغ جنوب غرب الصين، وأوضحت وسائل إعلام حكومية أن الانفجار وقع بعيد منتصف النهار على بعد 1700 كيلومتر غرب شنجهاى، وتعود أسبابه إلى "تسرب مفترض للغاز" فى مقصف المكتب، حسبما ذكرت "روسيا اليوم.

وتسبب الانفجار، حسب التقارير الرسمية، في انهيار المبنى الذي يضم المقصف، وعلق 27 شخصا في الداخل، وأفادت وكالة "شينخوا" بانتهاء عمليات البحث والإنقاذ حيث تم سحب الموجودين تحت الأنقاض وتوفي 16 شخصا ونقل 10 مصابين إلى المستشفى.

وأرسلت السلطات نحو 260 من عناصر الطوارئ و50 سيارة إلى المكان، كما فتحت تحقيقا في أسباب الانفجار.

وأظهر تسجيل مصور نشر على الصفحة الرسمية لدائرة الإطفاء على موقع "ويبو" عناصر إنقاذ بملابس برتقالية وخوذ يشقون طريقهم في الركام.

يذكرأن، تعرض أكثر من 20 شخصا، للحصار إثر انفجار هز مطعما في مكتب حكومي فرعي بمنطقة وولونج جنوب غربي الصين.

وذكر المكتب الإعلامي في بلدية تشونج تشينج الصينية، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن الانفجار الذي أسفر عن انهيار المطعم نتج عن ما يشتبه في أنه تسرب غازي.

فيما أفاد شهود عيان، بأن أفرادا كانوا يتناولون الغداء في المطعم وقت حدوث الانفجار، ونُقل عدد من المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية.