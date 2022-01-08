مصرع طفلة وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم بالفيوم

الفيوم: رباب الجالي

لقيت طفلة مصرعها، وأُصيب 10 آخرين، في حادث تصادم وانقلاب سيارتين ملاكي، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، أمام موقع البترول بالقرب من قصر الباسل بنطاق مركز إطسا بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطاراً من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وانقلابهما على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، قرب قصر الباسل بنطاق المركز.

وانتقل ضباط مركز شرطة إطسا برئاسة العقيد محمد بكري صوفي مفتش مباحث مركز إطسا، والمقدم أسامة قرني رئيس مباحث المركز، إلى مكان الحادث، وتبين تصادم سيارتين ملاكي محملتين ، بسبب السرعة الزائدة ثم انقلابهما، مما أسفر عن مصرع طفلة خلال نقلها للمستشفى وإصابة 10 آخرين

وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ثم نقلهما إلى مستشفى الفيوم العام، فيما توفيت طفلة في الطريق قبل أن تصل إلى المستشفى لإصابتها بنزيف داخلي، وتم إيداع جثتها بمشرحة مستشفى الفيوم العام.

تم إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، وتحرير المحضر اللازم، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.