مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بكفر الشيخ

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارا يفيد بمصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم موتوسيكل في توك توك بطريق عزبة محرم بسيدي سالم، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحجادث، وتم نقل جثمان المتوفى والمصابين لمستشفى دسوق العام.

وتبين مصرع أحمد محمد عبدالفتاح، من عزبة محرم، 23 سنه، وتم وضع الجثمان بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة، وأصيب محمد رزق النجيلي، 25سنه، بكسر بالذراع والساق الايسر، وحمدي عبدالفتاح عبدالجواد، 45 سنه، باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالذراع الأيمن، و يتلقيان الاسعافات اللازمة، بمستشفى دسوق العام.