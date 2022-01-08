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مصرع شخص صدمته سيارة مسرعة أمام مدينة حدائق الأهرام

السبت، 08 يناير 2022 02:01 م
مصرع شخص صدمته سيارة مسرعة أمام مدينة حدائق الأهرام اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقي شخص مصرعه بعدما صدمته سيارة مسرعة بطريق الفيوم الصحراوى أمام مدينة حدائق الأهرام، وتم نقل الجثة إلى المستشفى.
 
 
 
البداية كانت بتلقي ضباط مباحث مركز شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفي بمدخل مدينة حدائق الاهرام ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة أحد الأشخاص عبور الطريق صدمته سيارة مسرعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
 
 
 
وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 

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