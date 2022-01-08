مسؤول روسي: موسكو والناتو قد يتطرقان لإنشاء منطقة عازلة بين الجانبين في محادثاتهم المقبلة

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قال مدير مركز الشئون الدولية الروسي أندريه كورتونوف "إن روسيا وحلف شمال الأطلسي (ناتو) قد يتطرقان إلى إنشاء منطقة عازلة على طول خط التماس بين الجانبين، والتي قد تنطوي على قيود على نشر القوات والأسلحة خلال محادثات 12 يناير المقبلة في بروكسل".

وأضاف كورتونوف - في تصريح نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم /السبت/ - أن هذه الفكرة تدور في رواق الناتو من بعيد، لكنني أود أن أدرج مناقشة جادة حول إنشاء منطقة عازلة على طول خط التماس بين روسيا والتحالف مع إنشاء نظام نشاط عسكري خاص في هذه المنطقة، وعدم نشر بعض أنواع الأسلحة هناك وقيود على التدريبات العسكرية.

ولفت إلى أن موسكو أعربت عن هذه الفكرة في وقت سابق، لكنها قوبلت برد فعل سلبي من دول البلطيق، على حد تعبيره.. موضحا أن روسيا والناتو قد يناقشان أيضًا استعادة مجلس روسيا-الناتو في سياق الاتصالات متعددة المستويات بين الجيش من كلا الجانبين.

وتابع كورتونوف "لن يقبل الناتو المقترحات المتعلقة بعدم توسع الحلف شرقاً ووقف التعاون العسكري مع الجمهوريات السوفيتية السابقة.. ومع ذلك، قد يتفق الطرفان على ضبط النفس في شحنات أسلحة الناتو إلى أوكرانيا".

واختتم تصريحه بالإشارة إلى أنه ربما يتوصلان أيضا إلى التزام الناتو بممارسة ضبط النفس في شحن نوع معين من الأسلحة إلى أوكرانيا من أجل عدم إغراء كييف بحل مشكلة دونباس بالقوة.

وكان وزراء خارجية الناتو قد عقدوا أمس /الجمعة/ مؤتمرًا بالفيديو لمناقشة المطالب الأمنية الروسية، حيث حاولوا التوصل إلى موقف واحد لمحادثات روسيا والناتو في 12 يناير.

ومن المقرر أت تجري روسيا والولايات المتحدة بعد غد /الاثنين/ محادثات بشأن الضمانات الأمنية في جنيف.. وفي 12 يناير، ستناقش روسيا مخاوفها الأمنية ومشروعات ضماناتها الأمنية في اجتماع مجلس روسيا وحلف شمال الأطلسي في بروكسل، وفي اجتماع المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بفيينا في 13 يناير.