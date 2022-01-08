اليوم السابع
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محافظ سوهاج يرفع درجة الاستعداد تحسبا لعدم استقرار الأحوال الجوية

السبت، 08 يناير 2022 11:24 ص
محافظ سوهاج يرفع درجة الاستعداد تحسبا لعدم استقرار الأحوال الجوية حالة الطقس بسوهاج
سوهاج محمود مقبول

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أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، رفع درجة الاستعداد بالمحافظة وجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبا لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدءا من غد الأحد 9 يناير الجاري، وحتى يوم الاثنين 10 يناير، وذلك في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وكلف "الفقى" مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتفعيل غرف العمليات على مدار 24 ساعة، والتأكد من تطهير جميع مخرات السيول، وتشكيل فرق عمل للتدخل السريع تحسبا لتداعيات سوء الأحوال الجوية .

 

 


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