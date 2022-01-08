لو أنت من عشاق الأطعمة المقلية فى الشتاء.. 5 حيل رائعة لجعلها صحية

كتبت مروة هريدى

مع حلول فصل الشتاء، تزداد الرغبة المفاجئة فى الاستمتاع بالطعام المقلى، وغالبًا ما نتجنب تناول الأطعمة المقلية معتقدين أنها غير صحية، ولكن يمكن استخدامها بعدة طرق تساعدك في جعل الطعام المقلي صحيًا، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

القلى بالزيت الطازج

وفقًا للخبراء، عندما يتعلق الأمر بالطعام المقلي، تأكد من نظافة الزيت في كل مرة تقوم فيها بقلي أي شيء، فغالبًا ما يحدث أنه بعد قلي بعض الأطعمة تترسب البقايا في الزيت، وإذا واصلت القلي مع هذا الحطام فسوف تدمر القيمة الغذائية للأطعمة المقلية، كما أن إعادة تسخين الزيت مرارًا وتكرارًا لا يقتل قيمته الغذائية فحسب، بل يحوله أيضًا إلى مادة مسرطنة.

استبدل الدقيق بالدقيق الخالى من الجلوتين

غالبًا ما تحتوي الأطعمة المقلية على طبقة خارجية من الدقيق أو فتات الخبز، مما يزيد من ملمسها ومذاقها، ولجعل الطعام المقلي أفضل، تجنب استخدام الدقيق المكرر، واستخدم بدلًا منه الدقيق الخالي من الجلوتين مثل الأرز أو دقيق الذرة، فهما يقدمان طعمًا مشابهًا مع قيمة غذائية جيدة.

استخدم صودا الخبز

طريقة ذكية أخرى لتحسين القيمة الغذائية للأطعمة المقلية هي إضافة صودا الخبز إليها، حيث إن إضافتها تؤدى إلى إطلاق فقاعات غازية، ما يساعد على تقليل امتصاص الزيت في الطعام ويجعلها أكثر صحة.

الحفاظ على درجة حرارة الزيت

وفقًا للطهاة فإن درجة الحرارة المثالية لزيت القلي تتراوح بين 325-400 درجة فهرنهايت، وأفضل طريقة لمراقبة درجة حرارة الزيت هى الاستثمار فى ميزان حرارة المطبخ، فإذا لم يكن الزيت ساخنًا بدرجة كافية، فهناك احتمالية أن يمتص الطعام المقلى المزيد من الزيت ويجعله غير صحي، وإذا كان الزيت ساخنًا جدًا فقد ينتهى به الأمر إلى احتراقه.

استخدم زيتًا صحيًا

يقترح تجنب الزيت المكرر لأغراض القلى العميق، بل يمكنك استخدام زيت الخردل الطازج أو السمن أو زيت الزيتون لأغراض القلى، فهذه الخيارات تكون أكثر ثباتًا فى درجات الحرارة المرتفعة مقارنة بزيت الذرة أو الزيت المكرر.



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