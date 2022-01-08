اليوم السابع
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لطلاب جامعة القاهرة.. كيفية الحصول على بطاقة الرقم القومى

السبت، 08 يناير 2022 06:00 ص
لطلاب جامعة القاهرة.. كيفية الحصول على بطاقة الرقم القومى جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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يضم دليل الخدمات الطلابية لكليات جامعة القاهرة، العديد من الخدمات لمعاونة الطلاب على مستوى الكليات سواء الطلاب الجدد أو القدامى، ومن بين الأمور التي يتناولها الدليل كيفية الحصول على استمارة بطاقة الرقم القومى لتدوين طالب بالجامعة بها.

وفيما يلى يوضح "اليوم السابع" الخطوات الكاملة لاستمارة البطاقة:-

1- يحضر الطالب الاستمارة من مكتب السجل المدنى.

2- تسدد الرسوم المقررة إلكترونيا وتقديم إيصال السداد إلى المسئول المختص.

3- يقوم المختص بمراجعة البيانات وتوقيع الاستمارة.

4- يتم اعتماد الاستمارة وتوقيعها من مدير الإدارة.

5- تختم بشعار الجمهورية وتقدم للطالب.


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