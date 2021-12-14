لطلاب جامعة القاهرة.. خطوات استخراج بدل فاقد كارنيه الكلية

يضم دليل الخدمات الطلابية لكليات جامعة القاهرة، العديد من الخدمات لمعاونة الطلاب على مستوى الكليات سواء الطلاب الجدد أو القدامى، ومن بين الأمور التي يتعرض لها بعض الطلاب فى الجامعة فقد كارنيه الكلية، وبالتالي يتعرض لبعض المشاكل بسبب الحصول على بدل فاقد.
وينشر " اليوم السابع" خطوات كيفية استخراج بدل فاقد كارنيه الكلية فى حالة فقده:-
1- تحرير مذكرة بفقد الكارنيه لدى مسئول أمن الكلية.
2- توقع المذكرة من مسئول شئون الطلاب بالكلية.
3- يتم سداد رسوم فقد الكارنيه عبر رابط خدمات الكلية ثم الدفع بموجب الكود بمنظومة الدفع الإلكترونى.
4- التوجه لإدارة شئون الطلاب لاستخراج الكارنيه.
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