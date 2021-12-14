اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 04:09 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

لطلاب جامعة القاهرة.. خطوات استخراج بدل فاقد كارنيه الكلية

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 04:00 ص
لطلاب جامعة القاهرة.. خطوات استخراج بدل فاقد كارنيه الكلية جامعة القاهرة
كتب ـ محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يضم دليل الخدمات الطلابية لكليات جامعة القاهرة، العديد من الخدمات لمعاونة الطلاب على مستوى الكليات سواء الطلاب الجدد أو القدامى، ومن بين الأمور التي يتعرض لها بعض الطلاب فى الجامعة فقد كارنيه الكلية، وبالتالي يتعرض لبعض المشاكل بسبب الحصول على بدل فاقد.
 
وينشر " اليوم السابع" خطوات كيفية استخراج بدل فاقد كارنيه الكلية فى حالة فقده:-
 
1- تحرير مذكرة بفقد الكارنيه لدى مسئول أمن الكلية.
2- توقع المذكرة من مسئول شئون الطلاب بالكلية.
3- يتم سداد رسوم فقد الكارنيه عبر رابط خدمات الكلية ثم الدفع بموجب الكود بمنظومة الدفع الإلكترونى.
4- التوجه لإدارة شئون الطلاب لاستخراج الكارنيه.
 

التعليم العالى

جامعة القاهرة

كيفية استخراج كارنيه الكليه

الحصول على بدل فاقد كارنيه الكلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة