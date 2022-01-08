اليوم السابع
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كابتن "إسراء".. منتقبة تفتتح أول جيم لتمرين السيدات على الزومبا بقنا.. فيديو

السبت، 08 يناير 2022 06:00 ص
كابتن "إسراء".. منتقبة تفتتح أول جيم لتمرين السيدات على الزومبا بقنا.. فيديو إسراء مهدى مدربة لياقة بدنية
قنا- صابر سعيد

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قدم "اليوم السابع"، بثًا مباشرًا مع إسراء مهدي، مدربة لياقة بدنية في جيم نسائي بمركز دشنا شمال قنا وتدرب النساء على تمارين مختلفة، مثل الأيروبكس والزومبا وغيرها من الأنواع المختلفة للتخسيس والحفاظ على رشاقتهن.
 
 
قالت إسراء مهدي، إنها من محافظة الجيزة وبعد زواجها في قنا استقرت بدشنا، وفكرت في ذلك المجال لحبها للرياضة وتشجيعًا للسيدات على ممارسة الرياضة في أماكن محددة لذلك ومخصصة للسيدات.
 
وأوضحت إسراء، أنها اصطدمت في البداية بصعوبة تقبل الكثير للفكرة وهي أن تمارس السيدات والفتيات الرياضة في صالة جيم وتلعب ألعاب لياقة بدنية، وذلك للتمسك بالتقاليد والعادات، ولكن بعد نشر الفكرة بطريقة لا تخالف العادات وفي مكان مغلق بعيد عن أعين الناس تقبل الكثير ذلك، وبدأت السيدات في الاشتراك وممارسة الرياضة.
 
وأشارت إسراء مهدي، إلى أن الرياضة تفيد السيدات وتساعد في التخلص من الضغوطات المنزلية، بالإضافة إلى الحفاظ على صحتهن ووزنهن والظهور بمظهر لائق، لافتة أنها تدربت لفترة طويلة واكتسبت خبرة حتى تتمكن من تدريب السيدات داخل الصالة.
 
إسراء مهدى مدربة لياقة بدنية (1)
 
إسراء مهدى مدربة لياقة بدنية (2)
 
إسراء مهدى مدربة لياقة بدنية (3)
 
إسراء مهدى مدربة لياقة بدنية (4)
 
إسراء مهدى مدربة لياقة بدنية (5)
 
إسراء مهدى مدربة لياقة بدنية (6)
 
إسراء مهدى مدربة لياقة بدنية (7)
 
إسراء مهدى مدربة لياقة بدنية (8)

 


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