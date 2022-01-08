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قيادات "الأقصر الأزهرية" يناقشون الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسى الأول

السبت، 08 يناير 2022 10:21 ص
قيادات "الأقصر الأزهرية" يناقشون الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسى الأول قيادات الأقصر الأزهرية يناقشون تجهيزات إمتحانات الفصل الدراسى الأول
الأقصر – أحمد مرعى

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اجتمع الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، بعدد من مديري المراحل التعليمية والامتحانات، ومديري الإدارات التعليمية، وذلك فى إطار الاستعداد لانطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2021/2022، لمراحل النقل الثلاث "الإبتدائية، والإعدادية، والثانوية"، وكذلك إمتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادتين الإبتدائية والإعدادية والبرنامج التأهيلى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى.

وتم خلال الاجتماع الوقوف على مدى جاهزية الإدارات والمعاهد استعدادا لبدء امتحانات النقل لجميع المراحل وكذا الشهادتين الابتدائية والإعدادية، حيث تبدأ امتحانات النقل للمرحلة الإبتدائى بداية من اليوم السبت المقبل الموافق 8 يناير  2022/1/8 م  وتنتهى فى 13 يناير، بينما تبدأ امتحانات الشهادة الابتدائية يوم الاحد الموافق 16 يناير وتنتهى يوم  السبت الموافق 22 يناير الجاري، أما إمتحانات مرحلة النقل الإعدادية فتبدأ اليوم السبت الموافق 8 يناير وتنتهى يوم الخميس 13 يناير الجارى، والشهادة الإعدادية والملحقين بالبرنامج التأهيلى الشهادة الإعدادية، والتى سوف تبدأ يوم السبت الموافق 16 يناير وتنتهى يوم الأحد الموافق 23 يناير الجارى،  بينما تقام امتحانات النقل للمرحلة الثانوية بقسميها الأدبى والعلمى فى الفترة من 24 يناير وحتى 3 فبراير المقبل.

وحضر الاجتماع كل من أحمد عبادى الوكيل الثقافى للمنطقة، وقد تم تسليم مديرى الإدارات التعليمية خطابات ندب رؤساء ومساعدى، وأعضاء لجان إمتحان الشهادتين الإعدادية والإبتدائية، كما استعرض رئيس المنطقة الوقوف على مدى تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير اللازمة حفاظا على الطلاب والعاملين، وإقامة غرفة عمليات لمتابعة الإمتحانات وتذليل الصعاب وحل المشكلات حال مواجهتها.

جانب من حضور قيادات المنطقة للاجتماع
جانب من حضور قيادات المنطقة للاجتماع

 

حضور قيادات المنطقة للاجتماع
حضور قيادات المنطقة للاجتماع

 

قيادات المنطقة خلال وضع ضوابط الإمتحانات
قيادات المنطقة خلال وضع ضوابط الإمتحانات

 

قيادات منطقة الأقصر الأزهرية يناقشون الإستعدادات النهائية للإمتحانات
قيادات منطقة الأقصر الأزهرية يناقشون الإستعدادات النهائية للإمتحانات

 


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