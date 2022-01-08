عودة حركة المعديات بين بورسعيد وبورفؤاد بعد توقف عدة ساعات بسبب الشبورة

بورسعيد - محمد عزام

عادت حركة المعديات في المجرى الملاحي لقناة السويس للعمل مرة أخرى، صباح اليوم السبت، بعد توقف استمر لساعات منذ أمس بسبب وجود شبورة ضبابية انعدمت معها الرؤية، وذلك لمواصلة عملها في نقل المواطنين عبر القناة بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد.

وكان قد تم إيقاف مرور المعديات العابرة بين ضفتي القناة والوسيلة لنقل الأهالى، وذلك بسبب وجود شبورة ضبابية كثيفة وانعدام للرؤية.

واستخدم الأهالي، كوبري النصر العائم، للعبور بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد والعكس منذ أن توقفت المعديات بسبب هذه الشبورة الكثيفة.

وانتشرت الشبورة الضبابية في كافة أنحاء محافظة بورسعيد ومدينة بورفؤاد، وتم إغلاق شارع محمد علي أحد الشوارع الرئيسية الهامة بالمحافظة.

وأعلنت إدارة مرور بورسعيد، أنه تم إغلاق طريق الخروج من بورسعيد إلى دمياط نظرا لوجود شبورة كثيفة وانعدام الرؤية علي الطريق وحرصا علي سلامة المواطنين أثناء السفر.

كما تم إغلاق طريق الخروج من بورسعيد إلى الإسماعيلية، وطريق محور 30 يونيو نظرا لوجود الشبورة الكثيفة وانعدام الروية علي الطريق وحرصا علي سلامة المواطنين اثناء السفر.