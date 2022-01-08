غلق منفذ الجميل الجمركي ببورسعيد.. ومنع خروج السيارات بسبب استمرار الشبورة

بورسعيد: محمد فرج

أغلقت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد منقذ الجميل الجمركي ومنع المواطنين المسافرين على طريق دمياط والمحافظات الأخرى الخروج من المنفذ وذلك لاستمرارالشبورة المائية الكثيفة التي أدت إلى انعدام الرؤية تماما أمام قائدي السيارات، ومنعا الحوادث المرورية على الطرق السريعة.

ومن جانبها أعلنت ادارة مرور بورسعيد، أنه تم إغلاق طريق الخروج من بورسعيد إلى دمياط نظرا لوجود شبورة كثيفة وانعدام الروية على الطريق وحرصا على سلامة المواطنين أثناء السفر.

كما أهابت بقائدي السيارات القادمين إلى محافظة بورسعيد من المحافظات الأخرى بضرورة توخي الحذر وعدم السرعة.

وتسببت التقلبات الجوية والطقس السيء من إعلان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن هناك استعدادات مكثفة وجاهزية تامة من جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة لمواجهة التقلبات فى الأحوال الجوية التي يشهدها موسم الشتاء الحالي، وأشار إلى أن هناك انتشار لعدد كبير من سيارات الفاكيوم وشفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة، وأضاف أنه يتم التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطوارئ.

وأشار المحافظ، إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة ، لافتاً إلى استمرار حالة التأهب بجميع الأجهزة التنفيذية لرصد حالة الشارع والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ،و استمرار المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم الفنية العاملة عليها ، للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين المحافظة فور تساقط الأمطار بالإضافة إلي ما تم من تطهير مصارف المياه وإنشاء بالوعات الأمطار.

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن هناك خطة موسعة بجميع الأحياء ومدينة بورفؤاد للتعامل السريع مع أي طارئ قد ينتج عن سوء الأحوال الجوية، موضحاً أنه يتم المتابعة اللحظية لحالة الطقس، واستمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة. مؤكداً أن الأوضاع بمدينة بورسعيد تسير بشكل جيد حتى الآن، مشيرا إلى استمرار رفع درجة الاستعدادات والطوارئ القصوى بغرفة عمليات المحافظة والأحياء لمواجهة حالة الطقس الغير مستقرة.



غلق منفذ الجميل بسبب الشبورة (3)



غلق منفذ الجميل بسبب الشبورة (1)