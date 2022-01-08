عميد التخطيط العمرانى بجامعة القاهرة: امتحانات الفصل الدراسى الأول "حضوريا"

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور هشام البراملجى عميد كلية التخطيط العمرانى بجامعة القاهرة، أن الكلية انهت كافة الاستعدادات الخاصة بعقد وتنظيم امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الكلية وفقا لخطة الجامعة وما تم إعلانه، مؤكدا أن الامتحانات ستعقد حضوريا بالكلية .

وأضاف الدكتور هشام البراملجى فى تصريح لـ" اليوم السابع" أن الكلية ملتزمة بتطبيق قرارات مجلس الجامعة بشأن تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا من حيث التشديد على ارتداء الكمامات الطبية بالإضافة إلى العمل على تحقيق ومراعاة التباعد الاجتماعى والمسافات الآمنة بين الطلاب داخل قاعات الامتحانات.

وكان الدكتور محمد الخشت، قد وجه عمداء الكليات بضرورة إعلان جداول الامتحانات بالكليات وتوقيتاتها وأماكنها قبل بدء الامتحانات بأسبوعين.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه تم توفير قاعات لتستوعب أعداد الطلاب وبما يحقق التباعد الاجتماعي الآمن، مع توفير أطقم طبية وتمريض بكل الكليات، وإعداد اللجان للطلاب من ذوي القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم، وتوفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعي، والاستعانة بالكواشف الحرارية وبوابات التعقيم على مداخل الجامعة والكليات للكشف على الطلاب والاطمئنان على خلوهم من فيروس كورونا المستجد.