طقس دمياط الآن.. شبورة كثيفة وتأثر حركة المرور على الطرق.. فيديو لايف وصور

دمياط معتز الشربينى

قدم اليوم السابع، بثا مباشرا بعنوان طقس دمياط الآن.. شبورة مائية كثيفة وتأثر حركة المرور على كافة الطرق، حيث تعرضت جميع مدن محافظة دمياط لموجة من الشبورة المائية الكثيفة منذ مساء الأمس، والتى غطت كافة الطرق والمسطحات المائية والزراعية وتأثرت حركة المرور على كافة الطرق.

كما تأثرت حركة الصيد فى بحيرة المنزلة واسطول صيد عزبة البرج وتوقفت أغلب المراكب عن العمل بسبب الشبورة المائية، وحذرت إدارة مرور دمياط جميع المسافرين بتوخى الحذر والسير بحرص على الطرق السريعة واتباع تعليمات رجال المرور.

كما شددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة حالة الطقس وتفعيل دور غرف العمليات لتلقى اية شكاوى بسبب الشبورة المائية.