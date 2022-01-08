اليوم السابع
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ضبط 6 عاطلين بحوزتهم هيروين وشادو وأسلحة نارية خلال حملة أمنية بالقليوبية

السبت، 08 يناير 2022 11:52 ص
ضبط 6 عاطلين بحوزتهم هيروين وشادو وأسلحة نارية خلال حملة أمنية بالقليوبية حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط 6 عاطلين خلال حملة أمنية موسعة، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، بينها الحشيش والهيروين والشادو، وحيازة الأسلحة النارية.

يأتى ذلك فى إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمورى مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية، بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 6 عاطلين فى والخصوص وشبين القناطر وشبرا الخيمة والقناطر الخيرية، وبحوزتهم 2 سلاح نارى "فرد خرطوش"، و طلقتين من ذات العيار، بالإضافة إلى 70 جراما من الهيروين المخدر، و50 جراما من مخدر الحشيش، و100 جراما من مخدر الاستروكس ، و65 جرام من مخدر البانجو.

بمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.


أمن القليوبية

اخبار القليوبية

مديرية أمن القليوبية

حملة أمنية

الإتجار بالمخدرات

أسلحة نارية

فرد خرطوش

الهيروين

الحشيش

البانجو

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