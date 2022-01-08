صور.. ضبط 63 كيلو من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك بالمجازر والمطاعم والثلاجات فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية الطب البيطري بالأقصر، برئاسة الدكتور فتحي سلمي، مدير عام الطب البيطري بالأقصر، حملة على المجازر والمطاعم والثلاجات، وذلك في إطار تعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتكثيف حملات التفتيش على الفنادق والمطاعم والمجازر ومحلات بيع الجزارة والأسماك والثلاجات، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وسلامة الغذاء.

وشارك في الحملة أطباء التفتيش الدكتورة وسام المرشدي مدير إدارة التفتيش، والدكتورة سيده محمد قسم الإرشاد أرمنت بالاشتراك مع شرطة المسطحات ومباحث التموين حملة مكبرة على عدد من المجازر ومحلات بيع الجزارة والمطاعم والثلاجات والهيبر ماركت داخل المحافظة.

ويقول الدكتور فتحي سلمى مدير بيطري الأقصر، في بيان صحفى، أنه تمكنت الحملة من ضبط كمية ٦٣ كيلو جرام من اللحوم والكبده المجمده القطع والمفروم والحوواشي غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم تحرير عدد ٤محاضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونياً.

وكان قد قاد رجال مديرية الطب البيطري بالأقصر، حملة مكبرة للتفتيش على الفنادق والمطاعم والمجازر ومحلات بيع الجزارة والأسماك والثلاجات، وذلك في إطار تعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتكثيف حملات التفتيش على الفنادق والمطاعم والمجازر ومحلات بيع الجزارة والأسماك والثلاجات، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وسلامة الغذاء.

وخلال الحملة تم المرور على 3 منشآت سياحية، وتم إعدام 15 كيلو جرام من مصنعات اللحوم المفروم وكبدة مجمدة مستوردة و"حواوشي"، كما تم ضبط كمية 17 كيلوجرام لحوم بقرى ذبح خارج المجزر وتوجد عليه اختام غير حكومية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، واتخاذ اللازم قانونياً.



بيطري الأقصر تضبط 63 كيلو من اللحوم الغير صالحة



بيطري الأقصر تضبط 63 كيلو من اللحوم الغير صالحة