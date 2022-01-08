اليوم السابع
Ads
السبت، 08 يناير 2022 03:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

صورته لتفضح جريمته.. تجديد حبس المتهم بالاعتداء على سيدة العمرانية 15 يوما

السبت، 08 يناير 2022 02:36 م
صورته لتفضح جريمته.. تجديد حبس المتهم بالاعتداء على سيدة العمرانية 15 يوما حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس عاطل متهم بالاعتداء على سيدة والتعرض لها بمنطقة العمرانية فى الجيزة، 15 يوم على ذمة التحقيقات.

وواجهت النيابة العامة المتهم بما جاء فى التحريات وأقوال المجنى عليها، وطلبت التحريات التكميلية، لاستكمال التحقيقات.

 

واستمعت النيابة العامة بجنوب الجيزة لأقوال سيدة تعرضت لاعتداء على يد عاطل بمنطقة العمرانية بالجيزة، حيث قالت إنها أثناء توجهها لشراء بعض المستلزمات فوجئت بالمتهم يعترض طريقها ويلاحقها.

 

وأضافت، أنها حاولت الابتعاد عنه، ولكنه ظل يضايقها ووجه لها بعض الكلمات البذيئة حينما عنفته، وحاول الاعتداء عليها، وحينما تدخل بعض المارة هرب من المكان وتمكنت من تصويره قبل هروبه.

 

وتابعت، أنها نشرت صورة المتهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وكتبت تفاصيل ما حدث معها، بهدف تحذير الفتيات، وضبط المتهم، بعدها حررت محضر بالواقعة، وتم ضبط المتهم.

 

 

تلقى قسم شرطة العمرانية بالجيزة بلاغا من إحدى السيدات والمقيمة بدائرة القسم بأنها أثناء تواجدها بالعمرانية، فوجئت بقيام أحد الأشخاص بالتعرض لها وفر هارباً ، وأنها تمكنت من تصويره ونشرت صورته على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد هوية المشكو في حقه  وتبين أنه (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم) وباستهدافه أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


العمرانية

الاعتداء على سيدة

الجيزة

اخبار الحوادث

سيدة العمرانية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة