صورته لتفضح جريمته.. تجديد حبس المتهم بالاعتداء على سيدة العمرانية 15 يوما

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس عاطل متهم بالاعتداء على سيدة والتعرض لها بمنطقة العمرانية فى الجيزة، 15 يوم على ذمة التحقيقات.

وواجهت النيابة العامة المتهم بما جاء فى التحريات وأقوال المجنى عليها، وطلبت التحريات التكميلية، لاستكمال التحقيقات.

واستمعت النيابة العامة بجنوب الجيزة لأقوال سيدة تعرضت لاعتداء على يد عاطل بمنطقة العمرانية بالجيزة، حيث قالت إنها أثناء توجهها لشراء بعض المستلزمات فوجئت بالمتهم يعترض طريقها ويلاحقها.

وأضافت، أنها حاولت الابتعاد عنه، ولكنه ظل يضايقها ووجه لها بعض الكلمات البذيئة حينما عنفته، وحاول الاعتداء عليها، وحينما تدخل بعض المارة هرب من المكان وتمكنت من تصويره قبل هروبه.

وتابعت، أنها نشرت صورة المتهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وكتبت تفاصيل ما حدث معها، بهدف تحذير الفتيات، وضبط المتهم، بعدها حررت محضر بالواقعة، وتم ضبط المتهم.

تلقى قسم شرطة العمرانية بالجيزة بلاغا من إحدى السيدات والمقيمة بدائرة القسم بأنها أثناء تواجدها بالعمرانية، فوجئت بقيام أحد الأشخاص بالتعرض لها وفر هارباً ، وأنها تمكنت من تصويره ونشرت صورته على مواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد هوية المشكو في حقه وتبين أنه (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم) وباستهدافه أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.