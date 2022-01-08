اليوم السابع
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صحة الهند تسجل أعلى عدد إصابات بكورونا × 7 أشهر بواقع 35.37 مليون إصابة

السبت، 08 يناير 2022 01:03 م
صحة الهند تسجل أعلى عدد إصابات بكورونا × 7 أشهر بواقع 35.37 مليون إصابة
إيمان حنا

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ارتفع مجمل الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى الهند إلى 35.37 مليون بعد تسجيل أعلى عدد من الإصابات منذ نهاية مايو الماضي وبلغ 141986 إصابة. وفق بيان لوزارة الصحة الهندية، اليوم السبت، أوردته رويترز .

وقالت الوزارة إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس المسبب لوباء كوفيد-19 ارتفع إلى 483،463 بعد تسجيل 285 وفاة جديدة، وفقا لرويترز.

واقترب عدد الإصابات العالمية بفيروس كورونا إلى نحو 303 ملايين إصابة في مختلف أنحاء العالم بحسب مرصد جامعة جونز هوبكينز لفيروس كورونا.

وبحسب المرصد، بلغ عدد الوفيات العالمية جراء وباء كوفيد-19 حوالي 5.48 مليون حالة وفاة.

 


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