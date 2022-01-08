شعبة الخضار والفاكهة: المشروعات الزراعية للدولة سبب زيادة الصادرات

إبراهيم حسان

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالغرفة التجارية، إن المشروعات الزراعية الكبيرة التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، أدت إلى زيادة الإنتاج من السلع.

أضاف النجيب، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" مع الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أن التمور المصرية من مفاجأة الإنتاج الزراعي المصرية، والصادرات المصرية، مردفا: "سيكون هناك زيادة وتنوع في الأصناف التي يطلبها العالم من التمور في الفترة المقبلة".

وأكمل: "مصر نجحت في زيادة الموالح بـ 5. 6 مليون طن، كما تعد مصر من أكبر منتجي التمور على مستوى العالم وكذلك في الزراعات المحمية، والدولة تستمر في التوسع في المشروعات الزراعية لزيادة الإنتاج في الفترة المقبلة بشكل أكبر".

وأشار إلى أهمية المشروعات الزراعية، في زيادة الإنتاج المصري والصادرات، بجانب توفير وخلق فرص عمل جديدة للمصريين، متابعا: "وزارة الزراعة مهتمة أيضا بالبرنامج القومي لإنتاج البذور، لما له من أهمية كبرى في المستقبل".