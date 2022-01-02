428 مليون دولار قيمة الصادرات الزراعية بالإسماعيلية خلال عام 2021

الإسماعيلية – السيد فلاح

قال اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، إنه خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2021، بلغ حجم صادرات المحافظة من المحاصيل الزراعية ما يقرب من 22.5 مليون طن من الخضر والفواكه والمحاصيل الحقلية والنباتات العطرية والطبية بقيمة ٤٢٨.٦٧ مليون دولار.

أضاف، في بيان له، أن نسبة ما تم تصديره من الخضر بلغ نحو ٤٠٦٤ طنا، بقيمة مالية تصل إلي ١٥.٣ مليون دولار، كما بلغت نسبة ما تم تصديره من الفاكهه حوالي ٢٠.١ مليون طن بقيمة مالية ٢٢٦.٥ مليون دولار.

وأكد محاف الإسماعيلية، أنه تم تصدير محاصيل حقلية قدرها ٢.٣٥ مليون طن، بقيمة تجاوزت ١٨٦.٨ مليون دولار، بالإضافة إلى ٣١ طنا من النباتات الطبية والعطري بقيمة مالية حوالي ٥٤.١ ألف دولار وذلك خلال عام ٢٠٢١.

ومن جانبه قال مهندس إسماعيل العطار، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الإسماعيلية، إن حجم الصادرات خلال شهر ديسمبر الماضي، بلغت نحو ٨٨٥.٥ ألف طن بقيمة مالية تصل إلي ٥٦.٢ مليون دولار، وبلغ حجم ما تم تصديره من الخضر المجمدة والطازجة ١٦٥٨ طنا بقيمة ١٠.٩ مليون دولار، كما بلغ حجم ما تم تصديره من الفواكه المجمدة والطازجة أكثر من ٨١٥.٥ ألف طن بقيمة نحو ٢٣.٣ مليون دولار، كما بلغ حجم ما تم تصديره من المحاصيل الحقلية نحو ٦٨.٣ ألف طن بقيمة بلغت حوالي ٢١.٩ مليون دولار.

وقال دكتور فتحي محروس مدير عام التسويق بمديرية الزراعة بالإسماعيلية، إنه تم تصدير تلك المحاصيل الزراعية إلى عدد من الدول العربية والأجنبية ودول الاتحاد الأوروبي، كما بلغ عدد الشهادات التصديرية التي صدرت خلال الفترة من يناير إلي ديسمبر ٢٠٢١ نحو ٤٢٣٤ شهادة منها ٧٣٥ خلال شهر ديسمبر الماضي.