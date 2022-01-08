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شروط الحصول على قرض المشروعات من صندوق التنمية المحلية بفائدة 6%

السبت، 08 يناير 2022 01:00 ص
شروط الحصول على قرض المشروعات من صندوق التنمية المحلية بفائدة 6% وزارة التنمية المحلية - ارشيفية
كتب على عبد الرحمن

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نجحت وزارة التنمية المحلية، من خلال صندوق التنمية المحلية، فى ضخ 26,3 مليون جنيه إجمالي قيمة القروض لتمويل 2691 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر، إضافة إلى مشاركة المستفيدين بـ5,3 ملايين جنيه لتصبح جملة استثمارات المشروعات 31,6 مليون جنيه، وذلك خلال الفترة من 1/1/2021 حتى 12/31/ 2021. 
 
ويقدم صندوق التنمية المحلية قروضا ميسرة للشباب والمرأة المعيلة لتفيذ مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر، بفائدة لا تتعدى 6%، ضمن جهود الدولة للحد من البطالة.
 
وتتنوع مشروعات صندوق التنمية المحلية ما بين الإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ بيع المواد الغذائية وملابس ومفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء، وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته. 
 
ويوضح "اليوم السابع" فى النقاط التالية شروط الحصول على قرض صندوق من التنمية المحلية:
 
1. أن يكون طالب القرض والضامن من المقيمين بنطاق الوحدة المحلية المتقدمين بالطلب، وفقا لبطاقة الرقم القومى. 
 
2. أن تكون بطاقة الرقم القومى الخاصة بطالب القرض والضامن سارية. 
 
3. تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور. 
 
4. ألا يقل سن المتقدم لطلب القرض عن 21 عاما، ولا يزيد عن 55 عاما. 
 
5. توفير مكان يتناسب مع طبيعة نشاط المشروع. 
 
6. يقدم الطلب للوحدة المحلية التابع إليها من يريد الحصول على القرض.

صندوق التنمية المحلية

التنمية المحلية

قرض التنمية المحلية

قرض صندوق التنمية المحلية

اليوم السابع بلس

المشروعات الصغيرة

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